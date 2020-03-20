六福客棧變「酒店式商辦」 六福村犀牛便便「變黃金」

六福旅遊集團旗下的六福客棧因通過危老案，將於5月31日熄燈，集團董事長莊豐如今(20日)宣布，六福客棧將投入15億元改建為「酒店式商用辦公大樓」，同時打造「六福生態度假村」，未來將朝生態旅遊、樂齡族長宿計畫推進。

莊豐如感性的說，今年原本預計是集團開著跑車全力衝刺的一年，沒想到疫情來襲，現在得推著腳踏車往前走；她表示，擁有48年歷史的六福客棧，對其未來規劃想法很多，最後定調是「發揮最好的價值，同時符合集團策略性的發展」，因此有了「酒店式商辦大樓」的構想。

她說，市場上也有酒店式公寓，但似乎只停留在「概念」，並未落實。六福的想像，酒店式商辦的服務應該有24小時秘書、可隨時提供簡餐飲料的商務樓層、健身房，也有可宴客的餐廳，甚至不排除有幾個樓層以旅館型態經營。

據了解，六福客棧將改建為地上21層、地下5層的A級商辦大樓，預計明年首季動土興建，總樓地板面積估逾6200坪。

至於集團擁有上百公頃土地的新竹關西，目前僅開發六福村主題樂園、六福莊生態旅館，未來也將活化生態價值，莊豐如說，像園區每天有兩噸的犀牛便便，可轉作造紙DIY，也能變身野營營火、肥料來源，「將垃圾變黃金」；園區生態豐富，甚至發現穿山甲與石虎，未來將打造心靈的、沉浸式的生態體驗園區，預計逐年低密度開發23公頃。