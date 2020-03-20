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宅在家一個人追劇太無聊？「Netflix Party」幫你開啟即時聊天室
最近因為防疫，許多人減少去電影院的密閉空間，改在家裡追劇、看電影，但如果你是喜歡一邊看片一邊討論劇情的人、覺得自己一個人追劇太無聊，那就快試試「Netflix Party」這項擴充功能，可以邀請朋友一起看片，並且開啟即時聊天室，讓你和朋友一起隨著劇情緊張、尖叫、飆淚或狂笑。
「Netflix Party」是Google Chrome的一項免費擴充程式，必須使用Google Chrome瀏覽器，Windows作業系統的電腦或Apple的Mac系列皆可。到Chrome線上應用程式商店下載「Netflix Party」程式之後，在瀏覽器頁面的右上方會出現一個「NP」選項；接著開啟Netflix挑選想看的影集或電影後點選「NP」，圖標會轉為紅色字樣，再選擇「Start the party」就可開啟聊天室，還有一個「Only I have control」的選項是指只有你能按下暫停等控制鍵，是否要勾選都可以。最後會跳出一個分享的URL網址連結，只要貼給朋友就能揪團開影片派對，但對方必須也是Nelflix的付費用戶、並且登入自己的Netflix帳號。
安裝「Netflix Party」擴充程式還有一個小地方要有心理準備，就是安裝之後可能會改變電腦版原先的Google Chrome瀏覽器上方書籤列的排列方式，如果你有習慣的常用書籤順序，會需要花點時間重新整理。
另外，Netflix今天（3月20日）也宣布，因收到韓國歷史專家對於《李屍朝鮮》中文劇名所提出的意見，經內部討論後，決定將劇名改為《屍戰朝鮮》。
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