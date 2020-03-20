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ATT信義、大直店30家美食送到家 Uber Eats滿300享8折
受疫情升溫影響，民眾外出聚餐意願降低，刺激百貨紛推出美食外送服務。現在ATT 4 FUN信義店與ATT 4 Recharge大直店，攜手兩大外送平台Uber Eats、foodpanda，集結兩館近30家人氣美食餐館，推出美食外送到府服務。另慶祝首次上架Uber Eats，3/20至4/23使用Uber Eats購買ATT 4 FUN與ATT 4 Recharge指定店家單筆消費滿300元，可享8折優惠。
ATT集團指出，看準餐點外送市場蓬勃發展，再加上近來疫情影響，特別攜手兩大外送平台，上架館內各式人氣餐點及獨家餐廳。
擁有許多主題餐廳的ATT 4 FUN，特別精選全館9大人氣美食，包括泰式料理有「泰過熱」、「the chips美式餐廳」、「品川蘭」的牛肉麵食，另有台客沙威瑪、街口味、豐水舖、春芳號、鹿角巷等台式小吃及飲品。
ATT 4 Recharge精選16家熱門餐廳，包括「Woo Taiwan」泰式料理，以八色小籠包聞名的「樂天皇朝」也首度加入外送行列，另有人氣咖哩店「新高軒」、「韓虎嘯」韓式料理、「文華餅房」、「棧酒食吧」。
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