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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

朴敏英《天氣好的話》FENDI包 有超炫銀色保護套雨衣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
朴敏英在韓劇《天氣好的話，我會去找你》搭襯肩背FENDI Peekaboo Essentially包款，售價13萬元。圖／截自愛奇藝台灣站
朴敏英在韓劇《天氣好的話，我會去找你》搭襯肩背FENDI Peekaboo Essentially包款，售價13萬元。圖／截自愛奇藝台灣站

韓國女星選搭包款帶起流行風向，朴敏英近期在韓劇中，選用FENDI的Peekaboo Essentially系列包款，是品牌的經典手袋，近期還推出給包包穿的「防水雨衣」保護套，更顯奢華；河智苑則是搭配了BALLY的Janelle系列，以典雅的黑色表現優雅風貌。

朴敏英在播映中的韓劇《天氣好的話，我會去找你》搭襯肩背FENDI Peekaboo Essentially包款，時髦優雅的都會感，因瀏海造型而顯得年輕。Peekaboo 取名自「躲貓貓」，因包款正面打開時會自然垂墜，露出撞色或印花內襯，就像包包裡有隻小貓探頭出來的想像，以此命名，在2009春季發表中亮相後，成為每季都會有新面貌的經典包款，甚至以雨衣防潑水的概念，延伸推出Peekaboo DeFender保護套，在2020春夏季的Regular以及Mini尺也同步出新款，加上手柄真絲繫帶Wrappy新色調，成為個人特色的裝飾細節。

河智苑則是在機場穿搭造型中，選用BALLY Janelle黑色牛皮方釦肩背包，來自2020春夏系列，以簡約清爽的方包輪廓，展現女性俐落美感；小牛皮材質包括光滑與卵石粒面設計，推出手提、肩背、後背等多款包型，多夾層設計更顯實用。

河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
BALLY Janelle黑色牛皮方釦後背包，售價54,080元。圖／BALLY提供
BALLY Janelle黑色牛皮方釦後背包，售價54,080元。圖／BALLY提供
FENDI以雨衣防潑水的概念，推出Peekaboo DeFender保護套。圖／FENDI提供
FENDI以雨衣防潑水的概念，推出Peekaboo DeFender保護套。圖／FENDI提供
朴敏英款FENDI Peekaboo Iconic Essentially，售價13萬元。圖／FENDI提供
朴敏英款FENDI Peekaboo Iconic Essentially，售價13萬元。圖／FENDI提供
河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
FENDI Defender Regular Peekaboo紅色款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Defender Regular Peekaboo紅色款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Defender Mini Peekaboo保護套銀色PVC款式，售價32,900元。圖／FENDI提供
FENDI Defender Mini Peekaboo保護套銀色PVC款式，售價32,900元。圖／FENDI提供
朴敏英在韓劇《天氣好的話，我會去找你》搭襯肩背FENDI Peekaboo Essentially包款，售價13萬元。圖／截自愛奇藝台灣站
朴敏英在韓劇《天氣好的話，我會去找你》搭襯肩背FENDI Peekaboo Essentially包款，售價13萬元。圖／截自愛奇藝台灣站
河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
河智苑選背BALLY Janelle黑色牛皮方頭釦肩背包，售價46,480元。圖／取自IG
FENDI Defender Mini Peekaboo保護套Joshua Vides印花款式，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Defender Mini Peekaboo保護套Joshua Vides印花款式，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Defender Mini Peekaboo保護套黃色皮革款，售價26,000元。圖／FENDI提供
FENDI Defender Mini Peekaboo保護套黃色皮革款，售價26,000元。圖／FENDI提供
FENDI Karligraphy Wrappy綁帶，售價6,100元。圖／FENDI提供
FENDI Karligraphy Wrappy綁帶，售價6,100元。圖／FENDI提供
BALLY Janelle紅色牛皮方頭釦肩背包，售價51,580元。圖／BALLY提供
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