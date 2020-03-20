朴敏英《天氣好的話》FENDI包 有超炫銀色保護套雨衣

韓國女星選搭包款帶起流行風向，朴敏英近期在韓劇中，選用FENDI的Peekaboo Essentially系列包款，是品牌的經典手袋，近期還推出給包包穿的「防水雨衣」保護套，更顯奢華；河智苑則是搭配了BALLY的Janelle系列，以典雅的黑色表現優雅風貌。

朴敏英在播映中的韓劇《天氣好的話，我會去找你》搭襯肩背FENDI Peekaboo Essentially包款，時髦優雅的都會感，因瀏海造型而顯得年輕。Peekaboo 取名自「躲貓貓」，因包款正面打開時會自然垂墜，露出撞色或印花內襯，就像包包裡有隻小貓探頭出來的想像，以此命名，在2009春季發表中亮相後，成為每季都會有新面貌的經典包款，甚至以雨衣防潑水的概念，延伸推出Peekaboo DeFender保護套，在2020春夏季的Regular以及Mini尺也同步出新款，加上手柄真絲繫帶Wrappy新色調，成為個人特色的裝飾細節。