朴敏英《天氣好的話》FENDI包 有超炫銀色保護套雨衣
韓國女星選搭包款帶起流行風向，朴敏英近期在韓劇中，選用FENDI的Peekaboo Essentially系列包款，是品牌的經典手袋，近期還推出給包包穿的「防水雨衣」保護套，更顯奢華；河智苑則是搭配了BALLY的Janelle系列，以典雅的黑色表現優雅風貌。
朴敏英在播映中的韓劇《天氣好的話，我會去找你》搭襯肩背FENDI Peekaboo Essentially包款，時髦優雅的都會感，因瀏海造型而顯得年輕。Peekaboo 取名自「躲貓貓」，因包款正面打開時會自然垂墜，露出撞色或印花內襯，就像包包裡有隻小貓探頭出來的想像，以此命名，在2009春季發表中亮相後，成為每季都會有新面貌的經典包款，甚至以雨衣防潑水的概念，延伸推出Peekaboo DeFender保護套，在2020春夏季的Regular以及Mini尺也同步出新款，加上手柄真絲繫帶Wrappy新色調，成為個人特色的裝飾細節。
河智苑則是在機場穿搭造型中，選用BALLY Janelle黑色牛皮方釦肩背包，來自2020春夏系列，以簡約清爽的方包輪廓，展現女性俐落美感；小牛皮材質包括光滑與卵石粒面設計，推出手提、肩背、後背等多款包型，多夾層設計更顯實用。
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