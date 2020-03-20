戀愛可以持續到天長地久嗎？ 佐藤健求婚鑽戒大解密

戀愛可以持續到天長地久嗎？這麼可愛的問題，只要你願意相信，答案自然在你心中。由漫畫家圓城寺真紀漫畫改編的超夯日劇「戀愛可以持續到天長地久」（恋はつづくよどこまでも）找來佐藤健演出名字有點天的醫生「天堂浬」，以及名字很萌的上白石萌音演出可愛護士「佐倉七瀨」，日前三月17日畫下休止符，讓疫情時刻的人生意義，瞬間少掉一樁。

被粉絲暱稱「砂糖」的佐藤健，戲外十足暖男、但戲中扮演的醫生角色卻顯得冷靜嚴格，反差極大。出身鹿兒島的上白石萌音，除了和姐妹上白石萌歌一同參加東京的選秀比賽並在四萬人海選中脫穎而出，之後在2016年超人氣動漫「你的名字」擔任女主角「宮水三葉」配音，人氣高漲。兩人在日劇「戀愛可以持續到天長地久嗎」中的最高潮，當屬佐藤健拿出一枚Tiffany鑽戒向上白石萌音求婚，用鑽石與戀愛讓人上天堂，佐藤健果真高手高手高高手，不負劇中角色天堂之名。

而這枚以鉑金打造底座的Tiffany鑽戒，超越一般「一克拉」的規格，足足有兩克拉的份量，並採用品牌經典的Tiffany setting六爪式鑲嵌，折合台幣約150萬台幣。所謂的Tiffany setting，意指六個重量、大小和角度都相同的鉑金托爪，以準確的深度和完美角度將鑽石托鑲於戒台上，而每只Tiffany Setting六爪鑲嵌鑽戒都由純手工製作，展現製造者的匠心獨具。