愛馬仕、萊雅集團宣布投產乾洗手　捐助相關醫療機構

防疫讓精品企業也總動員，在LVMH旗下迪奧、嬌蘭、紀梵希香水工廠改生產乾洗手液後，根據外國媒體報導，愛馬仕（Hermes）也關閉相關製衣、皮革與瓷器製造廠，只有香水工廠改為產製乾洗手液，國際美妝集團萊雅（L'Oréal）也宣布，旗下理膚寶水、卡尼爾等品牌也投入生產乾洗手，將提供給相關需要的廠商。

據外媒報導，愛馬仕執行長Axel Dumas對內部員工說明時，表示法國生產線預計關閉至3月底，但何時重啟仍未確定，只有香水產線，將改為生產乾洗手乳，這也讓網友們相當期待，愛馬仕生產的乾洗手乳，會是什麼模樣？

因為LVMH投產的濕式酒精乾洗手已經曝光，有著Dior的全透明瓶身與CD Logo，讓網友讚嘆「超美」。