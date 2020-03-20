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愛馬仕、萊雅集團宣布投產乾洗手 捐助相關醫療機構
防疫讓精品企業也總動員，在LVMH旗下迪奧、嬌蘭、紀梵希香水工廠改生產乾洗手液後，根據外國媒體報導，愛馬仕（Hermes）也關閉相關製衣、皮革與瓷器製造廠，只有香水工廠改為產製乾洗手液，國際美妝集團萊雅（L'Oréal）也宣布，旗下理膚寶水、卡尼爾等品牌也投入生產乾洗手，將提供給相關需要的廠商。
據外媒報導，愛馬仕執行長Axel Dumas對內部員工說明時，表示法國生產線預計關閉至3月底，但何時重啟仍未確定，只有香水產線，將改為生產乾洗手乳，這也讓網友們相當期待，愛馬仕生產的乾洗手乳，會是什麼模樣？
因為LVMH投產的濕式酒精乾洗手已經曝光，有著Dior的全透明瓶身與CD Logo，讓網友讚嘆「超美」。
萊雅（L'Oréal）集團也宣布，旗下的理膚寶水（La Roche-Posay），將生產乾洗手，提供給歐洲的醫療機構、藥房與相關療養院，卡尼爾（Garnier）也會提供數百萬的乾洗手，給食品運輸業相關員工，另外集團也捐助100萬歐元給相關組織。
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