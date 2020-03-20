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要價12萬元！G-Shock推出李小龍紀念表想買請抽籤
武打巨星李小龍（Bruce Lee）逝世多年，至今仍是電影史上的一頁傳奇，更是許多華人心中的偶像。因此，G-Shock選在今年李小龍80歲冥誕時，推出全新的MRG-G2000BL-9A紀念腕表，滿足粉絲們的收藏慾望。
李小龍對華人的影響到底有多深，他除了是許多人心中對抗強權的代表之一，在去年香港的「反送中」運動時，他的武術哲學「Be Water（如水一般）」更成為了活動時的方針之一。因此，選在他80歲冥誕同時，G-Shock特別推出全新MRG-G2000BL紀念聯名表款，全表採鈦金屬製成，並以李小龍在代表作《死亡遊戲》中，身穿的經典黑黃運動服配色為外觀設計靈感，以黑色表殼與表圈，搭配黃色Dura Soft樹脂表帶。另於表圈與表背蓋分別刻印李小龍武術哲學「以無法為有法、以無限為有限」，全球限量300只。
全新MRG-G2000BL李小龍紀念聯名表款，以G-Shock頂級的MR-G系列為基礎，除了上述的外觀特色之外，品牌也在表盤上加入參考李小龍所創的截拳道標誌的紅、黑配色，並以黃色點綴刻度與龍的中文字樣，再以紅色點綴秒針與MR-G標誌。表背也刻印了「截拳道」的太極圖標誌，搭配延伸自經典黃、黑雙色特殊紀念包裝，深具收藏價值。即使要價約12萬元，品牌透露一曝光之後，就接到不少詢問電話與訊息，然而限量總是殘酷的，因此想要購買，還必須先在G-Shock指定網址（http://bit.ly/2wZ71vj）參與抽籤，才有機會入手。
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