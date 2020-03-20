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高顏值雞蛋糕快閃板橋車站 暴龍愛心組合掀起打卡熱
在疫情時代更需要療癒感。以特色造型為話題的「紅玉滿赤心雞蛋糕」可說是「打卡雞蛋糕」的代表，更是IG人氣打卡美食，除了有高人氣的愛心造型雞蛋糕，最近快閃Global Mall環球板橋車站B1，還有新推出的恐龍造型雞蛋糕，呆萌感的暴龍造型可以說是最有型的雞蛋糕，讓排隊民眾大呼可愛，讓人開動前絕對相機先食，且花不到百元就可享受到的療癒美食。
「紅玉滿赤心雞蛋糕」在板橋車站快閃，推出心型及恐龍造型雞蛋糕，心型雞蛋糕有多種口味，熱銷的為原味、黑糖、可可及抹茶等，並烙印上了多種文字，包括愛、善、良、誠、信等字樣，讓吃雞蛋糕也很有趣。每袋八個雞蛋糕，可以選擇原味或綜合口味，當中會有一個是恐龍造型的經典原味。愛心與暴龍的趣味搭配，讓人童心大發。
紅玉滿赤心雞蛋糕快閃
地點：Global Mall環球購物中心板橋車站B1
期間：即日起至3月31日
口味：原味75元/8入、綜合口味85元/8入，每袋皆有一個恐龍
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