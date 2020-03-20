「梨泰院」將結局！朴敘俊熬夜拍戲，臉仍發亮秘密曝光

近期超夯韓劇「梨泰院Class」即將迎來大結局，到底栗子頭朴敘俊與金多美是否能修成正果，成為粉絲關注的焦點。日前「梨泰院」也已經正式殺青，但朴敘俊為了該劇，時常熬夜拍戲，但在鏡頭上卻依然看不出疲態，而且臉部還發光，原來朴敘俊是靠保濕與使用益生菌保養品，讓肌膚能夠散發「透明光」。

朴敘俊是韓系保養Dr.Jart+的代言人，他也分享自己愛用的保養秘訣，如果覺得皮膚暗沈疲憊時，會使用快速提亮救急，使用Dr.Jart+的活力保濕平衡精華露、活力保濕平衡水凝霜，以1：1比例攪拌均勻，當成晚安面膜來敷，隔天早上起床再用清水沖掉，可以讓隔天早上臉發光。

如果說重要的日子之前，可以強力急救，先使用活力保濕平衡精華露補水後，使用一半的安瓶抹上臉部輕拍，之後再用剩下安瓶於乾燥部位加強，最後敷上面膜，就能做到有感保濕。