「梨泰院」將結局！朴敘俊熬夜拍戲，臉仍發亮秘密曝光
近期超夯韓劇「梨泰院Class」即將迎來大結局，到底栗子頭朴敘俊與金多美是否能修成正果，成為粉絲關注的焦點。日前「梨泰院」也已經正式殺青，但朴敘俊為了該劇，時常熬夜拍戲，但在鏡頭上卻依然看不出疲態，而且臉部還發光，原來朴敘俊是靠保濕與使用益生菌保養品，讓肌膚能夠散發「透明光」。
朴敘俊是韓系保養Dr.Jart+的代言人，他也分享自己愛用的保養秘訣，如果覺得皮膚暗沈疲憊時，會使用快速提亮救急，使用Dr.Jart+的活力保濕平衡精華露、活力保濕平衡水凝霜，以1：1比例攪拌均勻，當成晚安面膜來敷，隔天早上起床再用清水沖掉，可以讓隔天早上臉發光。
如果說重要的日子之前，可以強力急救，先使用活力保濕平衡精華露補水後，使用一半的安瓶抹上臉部輕拍，之後再用剩下安瓶於乾燥部位加強，最後敷上面膜，就能做到有感保濕。
Dr.Jart+以經典的錦囊妙劑活力保濕面膜為主題，推出同系列新品，包括活力保濕平衡精華露、活力保濕平衡水凝霜與活力保濕平衡安瓶等，精華露中含有80%的Jart活力菌與玻尿酸，水凝霜則有結合55%Jart活力菌及玻尿酸，能為肌膚補水鎖水，安瓶則添加5種玻尿酸，並以褐藻醣膠取代水，高度濃縮精華，可舒緩、滋潤肌膚。
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