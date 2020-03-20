清酒迷必收盒玩！「京都月桂冠篇」將再次販售

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

日本玩具公司「Kenelephant」曾推出多款現實生活中的迷你版盒玩，作工精細，常成為收藏家關注的品牌，之前在 2019 年 7 月曾推出了熱門「日本清酒迷你盒玩系列 京都月桂冠篇」主題盒玩也將在 2020 年 5 月再次販售，之前沒收到的清酒控們這次機會又來啦！

為何會選擇「月桂冠」系列做清酒的主題盒玩呢?月桂冠酒造始於1637年，算一下至今已經有380年的釀造歷史，一開始酒造名稱是笠置屋，酒款名稱叫玉の泉。後來在1905年註冊了現在的酒標名稱月桂冠，出品各種酒款包含吟釀，大吟釀，生酒等，而且，在清酒發展史中月桂冠可是佔有非常重要的地位，遠在100多年前就作出了許多其他酒造不敢突破的創新，推動清酒的普及化，逐漸從一家小舖變成全球品牌，相信就算是對清酒不熟悉的朋友，也一定聽過這個品牌名稱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。

而「日本清酒迷你盒玩系列 京都月桂冠篇」主題盒玩包含了：一升瓶上撰酒（附酒杯）、杉玉根付、四斗酒樽、月桂冠復古瓶裝吟釀酒（レトロボトル吟醸酒）、棒球男孩看板、內藏酒造廠模型等六種代表月桂冠的模型，款式每款皆為 400 日圓。

內藏酒造廠模型。圖/Kenelephant ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。 杉玉根付。圖/Kenelephant ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。 四斗酒樽。圖/Kenelephant ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。 月桂冠復古瓶裝吟釀酒。圖/Kenelephant ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。 棒球男孩看板。圖/Kenelephant ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。 一升瓶上撰酒（附酒杯）。圖/Kenelephant ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康，飲酒過量，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己。