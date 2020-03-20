防疫期有更多時間呵護肌膚 Fées提出完美美體新對策

新冠肺炎疫情延燒全球，大幅降低民眾外出意願，待在家裡的時間變多了，不僅可以好好的與自己對話，也更有時間保養身體，細心呵護每一寸肌膚。保養品牌Fées特別於3月上市全新升級的「完美女人系列」，提出完整的美體對策。

Fées「完美女人系列」共有8品項，包括：私密呵護浴潔露、撫紋美體霜、美腿舒活霜、緊緻精華凝膠、俏彈力豐潤精華凝膠、經典美膚護理油、淨化緊緻護理油和天然纖體護理油，從最細緻的私密潔淨，到最具有挑戰性的姙娠膚況都有。

其中，「私密呵護浴潔露」一直都是銷售人氣王，「像是高級沐浴乳一樣的外觀，光放在浴室就很賞心悅目」、「使用後私密肌感覺很舒服」、「喜歡好聞的香氣、生理期使用可以消除尷尬氣味」都經常是品牌VIP回購時脫口而出的讚美。

Fées指出，「私密呵護浴潔露」成為每年檔期被指名購買的保養品，最重要關鍵就是專業的pH4.0胺基酸洗淨配方，從青春期到孕期、產後都適用，訴求洗後不乾澀、觸感柔軟舒適。

值得一提的是，也因為Fées私密呵護浴潔露的銷售長紅，連帶拓展「完美女人系列」的使用族群。根據品牌觀察，像是準媽咪能獲得肌膚好孕勢、新手媽媽發現更快恢復膚質緊緻感的捷徑，健身族更有效率實現窈窕體態、粉領族重拾下半身肌膚活力，都是「完美女人系列」適用的族群。