本日春分 玫瑰金複雜曆象腕表 掌握時間節奏
雖然疫情持續延燒，但NASA科學家根據衛星數據顯示，因人類經濟與生產活動大幅下降，地球無論從水質、空氣、環境都獲得大幅改善，值得反思。2020年三月20日的今日也是傳統24節氣中的「春分」，如何重新審視生命與環境的長遠規律節奏？似乎成為疫情時代的深層哲學思維。
其實春分並非東方獨有的曆象思維，西方神職人員曾使用「復活節計算表冊」（computus）以確認宗教和季節性節日，而具「萬年曆」功能的機械鐘表同樣也是中世紀農村的重要工具，例如斯特拉斯堡大教堂（Strasbourg Cathedral）的天文鐘便是典型範例。獨立製表品牌Greubel Forsey於今日發出新聞，強調在春分時節帶來一款玫瑰金材質的QP à Équation時間等式陀飛輪萬年曆腕表。其萬年曆功能可自動辨識大小月份，並在閏年時自動切換進三月一日，時間等式功能則能便判斷每日太陽的正確日出日落時間，從年份到日期的精準計算，既宏觀也細探，2015年曾推出白K金與銀黑色表面款式，2020則帶來玫瑰金搭配巧克力色表面的組合，暖心而高貴。
寶璣（Breguet）的航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表（Ref.5887）同樣具備時間等式、萬年曆與陀飛輪的功能組合，過往曾推出白金搭配藍色表面，新款則換上岩灰色金質表面與玫瑰金，帶來嶄新氣象。表面的機刻雕花波浪圖案除象徵Marine航海系列與海洋的聯繫，以563個零件組成的手上鍊機芯，更在底蓋刻有法國海軍軍艦「路易士皇家」號（Royal Louis）的圖騰，壯闊而玫麗；此外寶鉑（Blancpain）的Quantième Complet全日曆月相腕表，則齊備時間、日期、星期，與以29又1/2為周期的精準月相顯示，除了鏤空柳葉指針與蛇形指針古色古香，玫瑰金搭配藍色表面像提醒著我們，在益發嚴峻的時刻，冷靜風範與沈著的至關重要。
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