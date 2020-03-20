瑞康屋辦親子派對 浪漫櫻吹雪下發表繽紛「卡樂夫鍋」

新冠肺炎全球延燒，不僅澆熄了國人今年的賞櫻熱度，也阻斷了所有春天想飛的行程。不過，台北東區天空自3月24日至3月30日將有陣陣櫻吹雪來襲喔！時尚精品廚具瑞康屋，將在台北統一時代戶外二樓廣場舉辦一連七天的「2020新品發表暨時尚粉紅派對」，結合時尚精品美學設計與歡樂親子同遊氛圍，邀請大家走向戶外，擁抱陽光。

瑞康屋創辦人暨董事長蔡蕙玲指出，提倡健康飲食概念，少油少鹽、快速烹煮、鎖住食材原味，節省寶貴時間與瓦斯費，是瑞康屋自2008年成立以來一直在提倡的「烹飪美學」。瑞康屋亦有一系列精品廚具，讓廚房生活變得輕鬆優雅又愉悅，將烹飪變成是一件「潮時尚」生活品味。

瑞康屋旗下代理的品牌包括：瑞士國寶級鍋具KUHN RIKON、瑞士頂級料理棒bamix等。其商品擁有市場獨特性，例如曾被《紐約時報》譽為「壓力鍋界的賓士」的KUHN RIKON壓力鍋，且擁有專屬的煉雞精配件，能輕易煉出100%濃醇香的大量雞精。

瑞康屋也即將在下周發表2020最新款的「卡樂夫鍋」，還將在台北統一時代戶外2樓夢廣場，舉辦連續七天的「粉紅親子派對」。

活動現場將邀請新時代手創料理主廚川子老師，國王御廚王振權主廚、甜甜圈主廚王建智、減醣瘦身料理名師曾心怡老師、莊園主廚薪姐及料理小鮮師銘彥老師等等，設計許多健康有趣且能簡單料理的菜色現場教學，有美式野餐料理及舌尖上的櫻花季、不失手派對料理、草莓派對及窈窕佳人食尚料理等主題，現場還有香氛抗菌調

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