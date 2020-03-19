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米其林小吃85折、飲料買1送1！防疫前線專屬優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
米塔黑糖家樂福鼎山店，於3月20日正式開幕。圖／米塔提供
米塔黑糖家樂福鼎山店，於3月20日正式開幕。圖／米塔提供

為了感謝前線人員在防疫工作中的付出，多家餐飲推出員工親友價、醫療人員價等等不同的優惠折扣。添好運、了凡等餐廳，憑醫療、軍警、餐飲人員工作證，或是內部員工編號，即可享用餐85折。米塔集團旗下的「米塔黑糖」家樂福鼎山店，為慶祝新店開幕，也針對醫護、公警消人員，推出「同飲品買1送1」的折扣。

來自香港的「添好運」，在香港多年獲得米其林星級肯定，店內提供酥皮叉燒包、鮮蝦腐皮捲等多款港式點心。至於從新加坡起家的「了凡」，則供應油雞飯、叉燒飯等等餐點，同樣獲得當地米其林指南的星級榮耀。即日起至5月31日期間，包括醫護人員、軍警人員，以及餐飲同業人員，只要憑工作證或識別證，即可享了凡與添好運85折的優惠。和億集團的員工或親友，只要憑在職員工的員工編號與姓名、服務單位，同樣也可享85折優惠。

3月20日正式開幕的「米塔黑糖家樂福鼎山店」，乃是米塔集團在南部的第22間分店、集團的第100間門市，店內提供黑糖珍珠奶茶、黑糖仙草奶茶、翡翠檸檬綠茶等飲品。為慶祝開幕，即日至4月30日期間，憑醫療、公警消人員的工作證，即可享同飲品買1送1的折扣。

了凡提供有油雞飯等餐點。圖／了凡提供
了凡提供有油雞飯等餐點。圖／了凡提供

珍珠奶茶 香港

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