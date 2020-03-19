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時髦精！汪星人和小兔兔 超迷你時尚網紅的穿搭日記

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Pui Pui主人曾和他一起拍攝福爾摩斯穿搭。圖／取自IG
Pui Pui主人曾和他一起拍攝福爾摩斯穿搭。圖／取自IG

擁有近6萬粉絲的「微型網紅」真是太可愛了， 這隻混血的義大利Greyhuahua名叫Boobie，她的行頭都是夢幻精品，是汪星人中的貴婦VIP（Very Important Puppy），此外，加拿大型男Toby則是戴上口罩，跟上防疫時勢，萌力全開；日本的Pui Pui和Pico Pico兔兔兄弟檔，則是擅長英倫風的穿搭，小旅行IG照相當具有季節感。

體重6磅的Boobie，擁有許多時髦手袋，包括FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、JACQUEMUS等品牌，穿上青草綠的香奈兒毛衣，更展現了俏皮的時尚品味，她更新的#ootd都很有看頭，風格迥異，偶爾露出慵懶的瞇瞇眼，別有一番時尚態度。

加拿大網紅Toby則擅長都會休閒造型，主人Joyce Chen某次幫他戴上眼鏡，沒想到Toby竟然不抗拒還有模有樣，就這樣開始了穿搭網紅的生涯，IG粉絲超過16萬追蹤者。兔兔Pui Pui和Pico Pico來自東京，雖然Pui Pui已經離世，但他的福爾摩斯裝還是令人印象深刻，Pico Pico則是以「兔子裝扮成彼得兔」的造型登場，帶來視覺愉悅的田園鄉村風。

Boobie穿香奈兒毛衣超時髦。圖／取自IG
Boobie穿香奈兒毛衣超時髦。圖／取自IG
兔子Pico Pico裝扮成彼得兔的畫面甚為療癒。圖／取自IG
兔子Pico Pico裝扮成彼得兔的畫面甚為療癒。圖／取自IG
Boobie身為VIP貴婦，行頭都不簡單，還有FENDI相機包。圖／取自IG
Boobie身為VIP貴婦，行頭都不簡單，還有FENDI相機包。圖／取自IG
Boobie配襯JACQUEMUS包款，撞色穿搭別出心裁。圖／取自IG
Boobie配襯JACQUEMUS包款，撞色穿搭別出心裁。圖／取自IG
Toby戴上眼鏡展現他的經典造型風格。圖／取自IG
Toby戴上眼鏡展現他的經典造型風格。圖／取自IG
Boobie以lLV的帽箱小包petite boite chapeau作為穿搭造型。圖／取自IG
Boobie以lLV的帽箱小包petite boite chapeau作為穿搭造型。圖／取自IG
加拿大型男Toby頭髮造型也不馬虎。圖／取自IG
加拿大型男Toby頭髮造型也不馬虎。圖／取自IG
加拿大型男Toby戴上口罩，跟上防疫時事。圖／取自IG
加拿大型男Toby戴上口罩，跟上防疫時事。圖／取自IG

網紅 加拿大

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