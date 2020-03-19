時髦精！汪星人和小兔兔 超迷你時尚網紅的穿搭日記

擁有近6萬粉絲的「微型網紅」真是太可愛了， 這隻混血的義大利Greyhuahua名叫Boobie，她的行頭都是夢幻精品，是汪星人中的貴婦VIP（Very Important Puppy），此外，加拿大型男Toby則是戴上口罩，跟上防疫時勢，萌力全開；日本的Pui Pui和Pico Pico兔兔兄弟檔，則是擅長英倫風的穿搭，小旅行IG照相當具有季節感。

體重6磅的Boobie，擁有許多時髦手袋，包括FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、JACQUEMUS等品牌，穿上青草綠的香奈兒毛衣，更展現了俏皮的時尚品味，她更新的#ootd都很有看頭，風格迥異，偶爾露出慵懶的瞇瞇眼，別有一番時尚態度。