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鮪東寺壽司、春陽嫩牛肉！欣葉日料有新菜 4同行1免費
儘管疫情持續影響餐飲市場，但是仍有老字號的餐廳，持續為顧客推出全新的料理。欣葉日本料理自即日起推出一系列春季限定料理，包括有納豆泡菜軍艦、鮪東寺壽司、春陽嫩牛肉等多款餐點。至5月31日期間，還可透過欣葉員工編號與姓名，享受4人同行、1人免費的優惠方案。
春季新推出的菜色中，「納豆泡菜軍艦」藉由納豆與韓國泡菜搭配，帶來酸辣甘鹹的滋味；「煮湯葉味噌」壽司，則是將腐竹以昆布高湯浸煮後，以酸味噌調味，帶來似肉的口感。還有由鮪魚與紫蘇葉、腐皮搭配的「鮪東寺壽司」，以及用鯛魚漿裹著蔬菜油炸的「野菜腐皮卷」。另外也有若芽三葉揚、煮白魚細卷、吻仔魚軍艦、酥炸柳葉揚等不同口味的菜色。
在小砵小菜與甜點部份，也有蘭花蚌利匛和、春陽嫩牛肉、旬菜春霞和，以及櫻舞奶油凍、宇治抹茶草莓凍等全新的選擇，都是符合春季氣氛的料理。春季期間，現場還會有「藳燒初鰹」的展演活動。將鰹魚以乾稻草焚燒表面後，再加上蔥花、柑橘醋蘿蔔泥，可享受具由煙燻風味的甘甜魚肉。
欣葉日本料理採自助餐制，每人540元起。為在疫情中刺激消費，至5月31日期間，只要報出任職於欣葉集團的員工的員工編號及姓名，就可享4人同行、1人免費的優惠。另外當月壽星也可參與扭蛋活動，有機會獲得「招福七寶石龜守」小禮物。
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