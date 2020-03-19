歐洲銷售冠軍！理膚寶水高濃度維他命C精華讓臉狂發亮

不少愛保養的人都知道，維他命C能幫助肌膚美白、也是一種抗氧化劑，是許多保養品中都會添加的成分。但維他命C難保存，因此許多濃度都不足，歐洲保養品牌理膚寶水La Roche-Posay，推出全新C10肌光活膚精華，內含PH5.5、10%高濃度的維他命C，加上水楊酸與玻尿酸，經過臨床實驗讓敏感肌也能使用，幫助對抗肌膚老化，舒緩不適症狀。之前一上市在歐洲就拿下銷售冠軍，台灣也正式上市。

超高濃度的維他命C，是C10肌光活膚精華中的最重要成分，許多人都為吃維他命C，或從食物中攝取，塗抹維他命C同樣能夠幫助保養，理膚寶水運用科技，取用天然的原型維他命C，兼具高活性功效與穩定性，幫助肌膚建立屏障，能讓皮膚光滑潤澤，恢復肌膚彈性、使肌膚有光澤，更能撫平皺紋。

另外還添加水楊酸，幫助代謝老化角質，高低分子的玻尿酸，能夠讓肌膚內外都補水保濕，搭配神經胜肽、理膚寶水温泉水，舒緩肌膚不適。

不過在使用上要特別注意，因為是高濃度的維他命C，夜晚使用時不用擔心，但若是白天要使用，由於維他命C是屬於光敏感，直接曬到陽光會讓肌膚反黑，因此如果白天要擦C10肌光活膚精華，記得一定要再補擦防曬乳，至少SPF15以上再出門。