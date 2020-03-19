「人流管控、一律戴口罩」 SOGO：春季日本展如期舉辦
SOGO推出日本展今年邁進第34年，也是百貨最經典有人氣的物產活動。但受新冠肺炎影響，今年在活動前，百貨已接到不少主顧客的詢問電話，關心日本展是否如期舉行。SOGO指出，日本展一直是SOGO的傳統，加上從去年底就已籌備商品，以及來台參展的日本職人、廠商願意提前來台做好居家檢疫，相信消費者對日本展仍抱有期待，規畫出入場人流管控、一律配戴口罩等強化防疫工作下，決定春季日本展仍如期舉辦，3月24日至4月7日在SOGO忠孝館推出。
SOGO表示，春季日本展舉辦以來，雖曾遇到2011年日本311大地震，但今年遇到的新冠肺炎疫情，挑戰更勝過往。今年的「春櫻食品展」從去年底就開始籌備，SOGO商品部日籍主管還特別帶幹部前往日本招商，許多商品從去年底就開始下單，也陸續來台灣存倉。
原本春季日本展規畫有80家廠商參與，但受疫情影響，有四分之一廠商取消來台，但基於台日友好，仍有許多日本職人、廠商樂意來參展，甚至願意提早14天來台做居家檢疫。
因應疫情，今年日本展也有不同措施、強化防疫管理，並推出5大管理與服務。賣場清潔防疫部分，開店、閉店加強徹底清潔消毒，館內空調加強換氣，12樓會場走道拉寬拉大，入場人流管控、體溫超過37.5度禁止入店，入場要求民眾一定要配戴口罩。
人員管理部分，日本職人提前來台居家檢疫14天，現場工作人員每日量體溫並配戴「我OK」名牌。現場只提供包裝試吃品，不提供散裝試吃食品。用餐區加強酒精消毒清潔，並加設個人用餐隔板。日本展活動期間，提供消費者免出門也可買，會精選人氣商品在SOGO istore線上官網同步販售。
日本疫情嚴重加上觀光客減少，北海道知名伴手禮「白色戀人」日前暫時關廠停廠，SOGO表示，因日本展提早下單的關係，這次消費者就算不出國，也能買到白色戀人、薯條三兄弟等當地名物。
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