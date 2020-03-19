跟上「口罩實名制2.0」！icash2.0聯名卡限時加碼送CITY CAFE

「口罩實名制2.0」預購成功者已陸續收到付款通知，將於3月26日起開放民眾至超商領取口罩，7－ELEVEN推出CITY CAFE大杯熱美式咖啡買1送1優惠，愛金卡icash2.0也順勢再加碼，只要在衛福部指定的口罩預購系統預購口罩成功，並於3月21日前以指定銀行icash2.0聯名卡（台新、華南、兆豐、合庫、一銀、中信、元大、國泰、富邦、土銀）完成信用卡付款，3月26日至4月1日到7－ELEVEN領取口罩時持該聯名卡以icash功能任一筆消費，就送1杯CITY CAFE中杯美式咖啡，將以5,000點OPEN POINT贈送、每卡限領一次，於4月底前匯入點數。

6月30日前持特定銀行icash2.0聯名卡至7－ELEVEN以icash功能消費最高送10倍OPEN POINT，合庫、一銀、兆豐icash2.0聯名卡以icash功能購買CITY CAFE、CITY TEA、CITY PEARL、CITY PRIMA等商品可享同品牌任兩杯加贈1,000點OPEN POINT。OPEN POINT會員別忘了至icash2.0官網完成登錄，登錄卡號的icash2.0於全通路每月消費、乘車累積滿1,000元可享星巴克好友分享券1張，最高可獲得10張。

此外，6月30日前icash Pay也推出單筆消費滿100元送10倍OPEN POINT的優惠活動，綁定新光銀行帳戶則可享有最高20倍OPEN POINT。