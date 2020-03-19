歐洲淪重災區 SOGO：今年精品貨量無虞、GUCCI如期開幕

新冠肺炎已在全球造成大流行，歐洲更在近來成為疫情重災區，精品紛紛關閉門市，是否會對國內精品業帶來衝擊？SOGO指出，因提早下單的關係，今年精品供貨量沒有問題，更因歐美關閉門市，台灣還可能拿到比過去多2成的貨量，也因為各國實施鎖國政策，貴婦們無法出國便集中國內消費「錢留台灣」，因此出現精品新品上市期，百貨業績反而逆勢成長11％的現象。

SOGO復興館店長許淑賢指出，百貨來客確實有受到新冠肺炎影響，但減少的是游離客，隨著精品新品期到貨，主顧客因無法出國買，反而刺激精品客單成長1成至1成5，復興館3月份精品業績較去年同期仍有11％的成長。但VIP現在避免群聚活動，各大精品採取分流方式預約客人，每小時只接待2～3組客人，更專注於服務上，反而有利於主顧客埋單。

另外，SOGO復興館繼齊聚Hermes、Chanel、Louis Vuitton、Cartier國際精品四大天王後，再迎來Gucci組成「精品五大霸主」，SOGO表示，Gucci店裝裝潢的國外建材順利抵台，目前仍依原訂計畫於4月下旬、拚4月25日開幕。另外，Bottega Veneta預計9月初進駐2樓開幕，因迎來Gucci大店，百貨可容納的精品空間勢必有取捨，Piaget伯爵將在母親節檔期結束後，撤出SOGO復興館。

SOGO復興館加上敦化館，約有200個歐美品牌，加上「歐洲周」回饋檔期，順勢補上高消費力客層無法出國購物的缺口。SOGO復興館、敦化館3月20日起至4月12日推出「歐洲周」優惠檔期，4月1日至4月12日再推出持指定銀行信用卡累積消費滿5千送2百SOGO抵用券、持國泰世華SOGO聯名卡滿4千送2百抵用券。