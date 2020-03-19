專為亞洲推出 Dyson新款無線吸塵器變小變輕 吸力不減

觀察到亞洲消費者想要輕量機身、節省收納空間又追求強勁吸力的需求，Dyson在台發表全新V8 Slim Fluffy+無線吸塵器，採用與V8相同的主機設計，但搭配全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭以及LED細縫清潔吸頭，無論是傢俱底部縫隙或是黑暗角落深處，都可輕鬆靈活深入狹窄空間進行清潔。

Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器最大特色就是升級的全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，以航空級輕質鋁材料打造，吸頭寬度不變，但刷條直徑較上一代縮短29%，達成主吸頭體積與重量大幅減少40%的設計，再加上鋁管長度變細又變短，讓整機機身重量僅2.15公斤。因為主機設計與標準V8相同，因此具有輕量化設計但吸力依舊強勁不減弱的優勢。