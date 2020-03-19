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專為亞洲推出 Dyson新款無線吸塵器變小變輕 吸力不減

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全新Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器，改採輕量化吸頭設計但吸力依舊強勁。圖／恆隆行提供
全新Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器，改採輕量化吸頭設計但吸力依舊強勁。圖／恆隆行提供

觀察到亞洲消費者想要輕量機身、節省收納空間又追求強勁吸力的需求，Dyson在台發表全新V8 Slim Fluffy+無線吸塵器，採用與V8相同的主機設計，但搭配全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭以及LED細縫清潔吸頭，無論是傢俱底部縫隙或是黑暗角落深處，都可輕鬆靈活深入狹窄空間進行清潔。

Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器最大特色就是升級的全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，以航空級輕質鋁材料打造，吸頭寬度不變，但刷條直徑較上一代縮短29%，達成主吸頭體積與重量大幅減少40%的設計，再加上鋁管長度變細又變短，讓整機機身重量僅2.15公斤。因為主機設計與標準V8相同，因此具有輕量化設計但吸力依舊強勁不減弱的優勢。

Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器共配有6個吸頭，包含全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭、全新LED細縫清潔吸頭、迷你電動渦輪吸頭、二合一組合式吸頭、迷你軟質毛刷吸頭以及床墊吸頭，可在地板清潔及手持吸塵模式間輕鬆切換，滿足地面、床鋪、坐墊、沙發以及汽車內部等多種場景的清潔需求。台灣預計於四月上旬正式開賣，官網建議售價為16,900元，即日起於指定通路開放預購。

全新LED細縫清潔吸頭，啟動即亮燈，可輕鬆靈活深入狹窄空間進行清潔。記者黃筱晴／攝影
全新LED細縫清潔吸頭，啟動即亮燈，可輕鬆靈活深入狹窄空間進行清潔。記者黃筱晴／攝影
Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器共配有6個吸頭，包含全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭、全新LED細縫清潔吸頭。記者黃筱晴／攝影
Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器共配有6個吸頭，包含全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭、全新LED細縫清潔吸頭。記者黃筱晴／攝影
與標準V8相比，V8 Slim Fluffy+的軟質碳纖維滾筒吸頭刷條直徑較上一代縮短29%，主吸頭體積與重量大幅減少40%。記者黃筱晴／攝影
與標準V8相比，V8 Slim Fluffy+的軟質碳纖維滾筒吸頭刷條直徑較上一代縮短29%，主吸頭體積與重量大幅減少40%。記者黃筱晴／攝影
與標準V8相比，V8 Slim Fluffy+鋁管長度變細又變短。記者黃筱晴／攝影
與標準V8相比，V8 Slim Fluffy+鋁管長度變細又變短。記者黃筱晴／攝影
戴森發表全新Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器，建議售價為16,900元，即日起於指定通路開放預購，預計4月上旬開賣。圖／Dyson提供
戴森發表全新Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器，建議售價為16,900元，即日起於指定通路開放預購，預計4月上旬開賣。圖／Dyson提供

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