MCM風鈴藍Airpod耳機盒超美 MULBERRY雞尾酒色好夏天

MCM在今年春夏推出特別的藍色系包款，除了以2020年Pantone色「經典藍」為主題，還有風鈴藍色的浪漫，讓Visetos單品變出不同的風格；MULBERRY的Iris包款系列，則是以浮誇的霓光漸層色問世，相當大膽無畏。

藍色家族是MCM 2020年春夏新風格，經典藍（Surf the Web Blue）運用了與德國巴伐利亞洲旗旗面的相似色，延續傳統風格，此外，迎接花開芬芳的春季，也推出風鈴藍（Blue Bell）搭襯莓果紅Visetos，之中最受矚目的小皮件是Airpod耳機保護盒，精巧可愛，如同袖珍小包款。