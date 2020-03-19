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MCM風鈴藍Airpod耳機盒超美 MULBERRY雞尾酒色好夏天
MCM在今年春夏推出特別的藍色系包款，除了以2020年Pantone色「經典藍」為主題，還有風鈴藍色的浪漫，讓Visetos單品變出不同的風格；MULBERRY的Iris包款系列，則是以浮誇的霓光漸層色問世，相當大膽無畏。
藍色家族是MCM 2020年春夏新風格，經典藍（Surf the Web Blue）運用了與德國巴伐利亞洲旗旗面的相似色，延續傳統風格，此外，迎接花開芬芳的春季，也推出風鈴藍（Blue Bell）搭襯莓果紅Visetos，之中最受矚目的小皮件是Airpod耳機保護盒，精巧可愛，如同袖珍小包款。
MULBERRY則是推出視覺很跳的「Iris for Iris」限量系列，是3月底行將卸任的創意總監Johnny Coca和裘德洛的女兒Iris Law所共同設計，日前全新上市，早先兩人曾在品牌的東京活動遇見，Iris Law提及自己對設計領域的熱愛，Johnny Coca因此促成了「Iris for Iris」聯名設計。 以活潑開朗的特質打造Iris Law同名手袋，取材自紮染的漸變色效果，也呼應Johnny和Iris共同熱愛的西班牙伊比薩島夕陽，清新迷人宛如雞尾酒色調般鮮豔豐富。此外，也盡力守護環保，鞣製過程不使用重金屬材料，包款襯裡則是採用可持續棉花製成的人字紋布料，為愛護地球盡一份心力。
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