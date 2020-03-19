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MCM風鈴藍Airpod耳機盒超美 MULBERRY雞尾酒色好夏天

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
靈感來自伊比薩島夕陽的「Iris for Iris」限量系列，有著夏日雞尾酒的繽紛漸變色。圖／MULBERRY提供
靈感來自伊比薩島夕陽的「Iris for Iris」限量系列，有著夏日雞尾酒的繽紛漸變色。圖／MULBERRY提供

MCM在今年春夏推出特別的藍色系包款，除了以2020年Pantone色「經典藍」為主題，還有風鈴藍色的浪漫，讓Visetos單品變出不同的風格；MULBERRY的Iris包款系列，則是以浮誇的霓光漸層色問世，相當大膽無畏。

藍色家族是MCM 2020年春夏新風格，經典藍（Surf the Web Blue）運用了與德國巴伐利亞洲旗旗面的相似色，延續傳統風格，此外，迎接花開芬芳的春季，也推出風鈴藍（Blue Bell）搭襯莓果紅Visetos，之中最受矚目的小皮件是Airpod耳機保護盒，精巧可愛，如同袖珍小包款。

MULBERRY則是推出視覺很跳的「Iris for Iris」限量系列，是3月底行將卸任的創意總監Johnny Coca和裘德洛的女兒Iris Law所共同設計，日前全新上市，早先兩人曾在品牌的東京活動遇見，Iris Law提及自己對設計領域的熱愛，Johnny Coca因此促成了「Iris for Iris」聯名設計。 以活潑開朗的特質打造Iris Law同名手袋，取材自紮染的漸變色效果，也呼應Johnny和Iris共同熱愛的西班牙伊比薩島夕陽，清新迷人宛如雞尾酒色調般鮮豔豐富。此外，也盡力守護環保，鞣製過程不使用重金屬材料，包款襯裡則是採用可持續棉花製成的人字紋布料，為愛護地球盡一份心力。

MCM Visetos Charm後背包造型風鈴藍Airpod耳機保護盒，售價11,500元。圖／MCM提供
MCM Visetos Charm後背包造型風鈴藍Airpod耳機保護盒，售價11,500元。圖／MCM提供
「Iris for Iris」限量系列以西班牙伊比薩島的日落為靈感。圖／MULBERRY提供
「Iris for Iris」限量系列以西班牙伊比薩島的日落為靈感。圖／MULBERRY提供
MCM Patricia風鈴藍拼色肩背包，價格店洽。圖／MCM提供
MCM Patricia風鈴藍拼色肩背包，價格店洽。圖／MCM提供
MCM Visetos Charm Square包造型經典藍Airpod耳機保護盒，售價11,500元。圖／MCM提供
MCM Visetos Charm Square包造型經典藍Airpod耳機保護盒，售價11,500元。圖／MCM提供
裘德洛女兒Iris Law與創意總監Johnny Coca共同設計「Iris for Iris」限量系列。圖／MULBERRY提供
裘德洛女兒Iris Law與創意總監Johnny Coca共同設計「Iris for Iris」限量系列。圖／MULBERRY提供
MCM Visetos Charm Soft Berlin造型風鈴藍Airpod耳機保護盒，價格店洽。圖／MCM提供
MCM Visetos Charm Soft Berlin造型風鈴藍Airpod耳機保護盒，價格店洽。圖／MCM提供
裘德洛女兒Iris Law參與「Iris for Iris」限量系列的設計。圖／MULBERRY提供
裘德洛女兒Iris Law參與「Iris for Iris」限量系列的設計。圖／MULBERRY提供
「Iris for Iris」限量系列有夏日雞尾酒的濃郁繽紛色彩。圖／MULBERRY提供
「Iris for Iris」限量系列有夏日雞尾酒的濃郁繽紛色彩。圖／MULBERRY提供

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