MCM風鈴藍Airpod耳機盒超美 MULBERRY雞尾酒色好夏天

MCM在今年春夏推出特別的藍色系包款,除了以2020年Pantone色「經典藍」為主題,還有風鈴藍色的浪漫,讓Visetos單品變出不同的風格;MULBERRY的Iris包款系列,則是以浮誇的霓光漸層色問世,相當大膽無畏。

藍色家族是MCM 2020年春夏新風格,經典藍(Surf the Web Blue)運用了與德國巴伐利亞洲旗旗面的相似色,延續傳統風格,此外,迎接花開芬芳的春季,也推出風鈴藍(Blue Bell)搭襯莓果紅Visetos,之中最受矚目的小皮件是Airpod耳機保護盒,精巧可愛,如同袖珍小包款。