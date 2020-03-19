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7-11新冰報到！「珍珠冰銅燒、珍奶日式雪派」召喚珍奶控
對於愛吃冰的人來說，季節或天氣冷熱絕對不會是障礙，7－ELEVEN首波夏季冰品登場，超過20款人氣新冰搶先報到，除了去年期間限定的熱銷人氣冰品強勢回歸之外，今年首波更主打低卡無負擔、國際人氣夯冰、家庭號盒冰等3大主題，3月25日起至4月21日可享嘗鮮價優惠。
根據7－ELEVEN統計，進口冰每年業績逐年成長，近3年銷售在冰品占比已超過4成，其中雪派、剉冰系最受歡迎。今年7－ELEVEN首波夏季冰品包括歐美、日本、韓國等人氣冰品，半數以上為全新口味或品項。
呼應手搖飲、甜點冰品化趨勢，7－ELEVEN主打珍珠奶茶口味，獨家推出酷聖石黑糖牛奶珍珠冰銅燒」，濃郁手炒黑糖搭配香醇牛奶冰淇淋與Q彈黑糖珍珠；4款日本NIJIYA雪派也強勢回歸，其中去年上市一個月就熱賣超過6.5萬支的珍珠奶茶雪派、黑糖撞奶雪派，香脆餅皮搭上Q彈珍珠，另外還有福岡草莓香草、宇治抹茶紅豆等經典口味。
7－ELEVEN也首度導入「FeedFit輕享冰淇淋」便利商店獨家小包裝規格，一杯不到100大卡，讓愛吃冰的人不再有罪惡感。此外，多入數的盒冰在住宅型商圈持續熱賣，7－ELEVEN精選7款經典口味的暢銷冰品祭出95折優惠價，不用到大賣場就能整盒買回家。
此外，為了迎接兒童節，7－ELEVEN將於3月25日起推出一系列好吃又好玩的童趣糖果零食，像是裡面有復仇者聯盟Q版小公仔的Chimos巧克力蛋、內含LINE FRIENDS小公仔的加倍佳草莓棒棒糖－LINE驚喜蛋、造型可愛的不二家 迷你麵包超人巧克力等，還推出便利商店獨家販售的「元本山米奇DIY三角飯糰海苔」。
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