不用加價購 全聯消費滿額即贈「蔬果總動員」吸盤公仔

在家煮風潮最近正盛，為讓家長和孩子一起參與並享受買菜過程，同時鼓勵全民多吃五色蔬果健康又防疫，全聯福利中心首次推出「蔬果總動員」全店滿額贈活動，自3月20日至4月23日止，為期5週推出全店單筆每滿400元即贈吸盤公仔1個（款式隨機，贈完為止），蔬果單筆每滿400元再加贈1個，全套除了有24款蔬果角色外，還有限量100個隱藏版「黃金福利熊」，以及全聯販售水果品類中最熱銷的Apple蘋果、Kiwi奇異果、Banana香蕉3款「AKB」特效版，搭配蔬果養成遊戲收藏盒，寓教於樂，將再引爆一波收藏風潮！

全聯「蔬果總動員」將五色蔬果變身吸盤公仔可愛造型，不僅造型奇趣可愛，還能隨意吸在任何平面光滑地方。活動期間只要消費滿額就能立即免費獲得，另外還可加價59元購買收藏盒（限量63,000個），不僅能幫24款蔬果安置在它們的家園中，盒子還附贈蔬果養成遊戲，讓家長與小朋友邊玩遊戲邊了解蔬果生長過程；或可加價39元購買束口袋（限量50,000個），讓小朋友方便攜帶與朋友交換「蔬果總動員」不同角色，共同養成愛吃蔬果習慣。如果幸運得到限量100個「黃金福利熊」超級隱藏版的消費者，還能加碼獲得10,000點福利點（價值1,000元）。

為增加活動趣味性，還同步推出AR互動手遊遊戲，拿起手機掃描QR Code玩小遊戲就能獲得濾鏡讓自己變成蔬果公仔。活動期間內，也特別選在行天宮捷運站旁的中山松江門市打造打卡聖地，除設有公仔立牌和實體娃娃可合照外，座位區對外窗更能巧妙借位將人臉融入蔬果角色中。另外，全聯官方Facebook於3月20日起，也將不定期推出蔬果總動員抽獎活動，有機會抽中5,000點福利點（價值500元）。