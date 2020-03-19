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骨牌效應瑞士表廠掀停工潮 預計三月底重新開工
因疫情延燒，繼勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe）兩大瑞士鐘錶龍頭宣布暫停關閉表廠之後，愛彼（Audemars Piguet）、雅典（Ulysse Nardin）與百年靈（Breitling）也陸續宣布將停止工廠營運至三月底，預計在四月重新恢復上工，但仍將觀察疫情動向、彈性調整。
百年靈今日發出聲明，因疫情關係為保護全體員工健康，將從三月19日開始關閉包含總部的Grenchen表廠與負責自製機芯的La Chaux-de-Fonds機芯廠；愛彼則同樣從三月19日開始，暫時關閉瑞士汝山谷與Le Locle的四間的工廠運作，專賣店正常營運，但總部的行政人員則採居家辦公；另外雅典表則是在勞力士宣布關廠的同一日三月16日宣佈暫停工廠與客服中心，但總部則以居家辦公形式持、持續運作。
本地鐘表通路、中美鐘表行銷總監王奕超則表示，以目前疫情發展來看，關廠潮還會持續一段時間，並表示這是瑞士表廠應該做的事；面對緊縮景氣，身為零售通路仍會分享重要資訊，而即便收藏家們不便外出，仍能在家欣賞自己的原有收藏、提振心情，以為疫情時刻的另種舒壓方式。
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