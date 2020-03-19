骨牌效應瑞士表廠掀停工潮 預計三月底重新開工

因疫情延燒，繼勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe）兩大瑞士鐘錶龍頭宣布暫停關閉表廠之後，愛彼（Audemars Piguet）、雅典（Ulysse Nardin）與百年靈（Breitling）也陸續宣布將停止工廠營運至三月底，預計在四月重新恢復上工，但仍將觀察疫情動向、彈性調整。

百年靈今日發出聲明，因疫情關係為保護全體員工健康，將從三月19日開始關閉包含總部的Grenchen表廠與負責自製機芯的La Chaux-de-Fonds機芯廠；愛彼則同樣從三月19日開始，暫時關閉瑞士汝山谷與Le Locle的四間的工廠運作，專賣店正常營運，但總部的行政人員則採居家辦公；另外雅典表則是在勞力士宣布關廠的同一日三月16日宣佈暫停工廠與客服中心，但總部則以居家辦公形式持、持續運作。