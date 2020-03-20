購買國農牛乳請認明天守實業製造包裝產品，以免混淆損害權益。

文 / 天守實業股份有限公司 提供
圖／天守實業股份有限公司 提供
圖／天守實業股份有限公司 提供

天守實業股份有限公司獲悉市場上非本公司銷售點、營銷通路及網路社群中出現與本公司外包裝完全相同之「國農牛乳」系列商品陳列、販賣。

嗣經本公司派員取得該等商品並以肉眼檢視後，發現該等商品均非由本公司製造出產，而係他公司委託代工廠所製。另本公司亦檢視網路社群上之媒體文宣，亦係直接以抄襲之方式，對本公司委由他人設計並將著作權轉讓與本公司之媒體文宣進行重製。

本公司現已就商標權部分向損及本公司商品利益之相關公司提出損害賠償訴訟，刻由臺灣高雄地方法院審理中；而無論是商品包裝或商品之文宣廣告上字體選用、編排或美術設計均蘊含著本公司對「國農牛乳」理念的傳達，係具有獨創性、原創性之美術著作，且本公司亦為之投入相當之金錢成本、精力與時間。因此本公司就他公司侵害前述之本公司著作權之行為，絕無寬待。本公司已於108年12月23日檢具相當之證據，向臺灣高雄地方檢察署提出刑事妨害著作權罪之告訴，

本公司深知提出訴訟後，將面臨冗長的審理程序，未必是最符合成本效益之手段。然而，除彰顯本公司捍衛權利之決心外，本公司最擔心者莫過於消費者不查，而被前述商品混淆，選購非本公司出產之商品。本公司經濟損失事小，而消費者之權益事大，在本公司先後委由律師寄發法律文件儆告他公司後，他公司仍置之不理的情況下，僅得選擇以訴訟止息本次紛爭，冀希支持本公司之消費者能夠理解，也請支持本公司之消費者安心，本公司以經營15年國農牛乳之信譽保證，您們的權益絕不會受到任何影響，也誠摯感謝各位消費者能持續選購本公司之商品！本公司也儆告各方經銷商或從事團購之民眾，請慎選販售商品來源，切勿以身試法，因小失大。

相關新聞

時髦精！汪星人和小兔兔 超迷你時尚網紅的穿搭日記

擁有近6萬粉絲的「微型網紅」真是太可愛了， 這隻混血的義大利Greyhuahua名叫Boobie，她的行頭都是夢幻精品，...

米其林小吃85折、飲料買1送1！防疫前線專屬優惠

為了感謝前線人員在防疫工作中的付出，多家餐飲推出員工親友價、醫療人員價等等不同的優惠折扣。添好運、了凡等餐廳，憑醫療、軍...

鮪東寺壽司、春陽嫩牛肉！欣葉日料有新菜 4同行1免費

儘管疫情持續影響餐飲市場，但是仍有老字號的餐廳，持續為顧客推出全新的料理。欣葉日本料理自即日起推出一系列春季限定料理，包...

歐洲銷售冠軍！理膚寶水高濃度維他命C精華讓臉狂發亮

不少愛保養的人都知道，維他命C能幫助肌膚美白、也是一種抗氧化劑，是許多保養品中都會添加的成分。但維他命C難保存，因此許多...

「人流管控、一律戴口罩」 SOGO：春季日本展如期舉辦

SOGO推出日本展今年邁進第34年，也是百貨最經典有人氣的物產活動。但受新冠肺炎影響，今年在活動前，百貨已接到不少主顧客...

跟上「口罩實名制2.0」！icash2.0聯名卡限時加碼送CITY CAFE

「口罩實名制2.0」預購成功者已陸續收到付款通知，將於3月26日起開放民眾至超商領取口罩，7－ELEVEN推出CITY ...

歐洲淪重災區 SOGO：今年精品貨量無虞、GUCCI如期開幕

新冠肺炎已在全球造成大流行，歐洲更在近來成為疫情重災區，精品紛紛關閉門市，是否會對國內精品業帶來衝擊？SOGO指出，因提...

專為亞洲推出 Dyson新款無線吸塵器變小變輕 吸力不減

觀察到亞洲消費者想要輕量機身、節省收納空間又追求強勁吸力的需求，Dyson在台發表全新V8 Slim Fluffy+無線...

MCM風鈴藍Airpod耳機盒超美 MULBERRY雞尾酒色好夏天

MCM在今年春夏推出特別的藍色系包款，除了以2020年Pantone色「經典藍」為主題，還有風鈴藍色的浪漫，讓Viset...

7-11新冰報到！「珍珠冰銅燒、珍奶日式雪派」召喚珍奶控

對於愛吃冰的人來說，季節或天氣冷熱絕對不會是障礙，7－ELEVEN首波夏季冰品登場，超過20款人氣新冰搶先報到，除了去年...

不用加價購 全聯消費滿額即贈「蔬果總動員」吸盤公仔

在家煮風潮最近正盛，為讓家長和孩子一起參與並享受買菜過程，同時鼓勵全民多吃五色蔬果健康又防疫，全聯福利中心首次推出「蔬果...

骨牌效應瑞士表廠掀停工潮 預計三月底重新開工

因疫情延燒，繼勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe）兩大瑞士鐘錶龍頭宣布暫停關閉表廠之後，愛彼（...

熱門新聞

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

賣場泡麵、乾糧一掃而空 陳時中：過度搶購是沒必要的

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。