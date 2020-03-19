plain-me推出是在哈囉創意系列女裝 細節處藏巧思讓美美小姐當你的代言人

聯手插畫家也是時尚品牌常見的跨界方式之一，過去已和不同品牌、單位合作的plain-me這個月就推出與人氣插畫家H.H先生，將筆下招牌人物美美小姐化身成為女裝、包款的主要視覺。而平價時尚品牌H&M則邀請波蘭插畫家Karolina Kijak為童裝系列，增添大自然的氣息。

plain-me與人氣插畫家H.H先生，推出是在哈囉創意系列女裝。圖／plain-me提供

在人氣插畫家H.H先生的筆下，美美小姐是個「棉花糖」女孩，不受身材體型影響，仍舊充滿自信。於是plain-me的是在哈囉聯名系列，就希望將美美勇敢做自己的精神注入商品之中，以擁抱真實的自我為主題，推出各式帶有「美美」小姐印花的服飾與袋包。服裝版型偏向寬鬆，但細節中藏入許多巧思，像是T恤袖口內側藏有不同的美美心情語錄，反摺即能看到令人會心一笑的金句。聯名水桶包更附有四款不同表情的美美繡片，可以隨每天的心情黏貼於包體外側的魔鬼氈上。特別的是，plain-me還找來兩位身形迥異的模特兒拍攝形象Lookbook，加深表達了我們的生活心境，以及世界本就不該侷限於單一種美的樣貌。

plain-me與人氣插畫家H.H先生，推出是在哈囉創意系列女裝。圖／plain-me提供

而H&M與波蘭插畫家Karolina KijaK聯手的童裝系列，靈感源自於陸地及海洋這兩個自然世界，所以印花圖案包括斑馬、獵豹、長頸鹿、紅鶴及棕櫚葉等為主，加上深海世界中的鯊魚、熱帶魚及海星等生物。系列由橄欖綠色、海藍色、珊瑚粉紅色、淺灰色及黃色等組成主要色調，並以回收循環再生棉質及以永續方式採購的有機棉或優質棉製成。值得一提的是部分單品以紮染、漸變色效果與抽繩、貼袋及對比色領口等細節打造，因為Ｈ&M希望以一種有趣的方式將陸地與海洋這兩個自然的世界結合在一起。

plain-me與人氣插畫家H.H先生，推出是在哈囉創意系列女裝。圖／plain-me提供

H&M與波蘭插畫家Karolina KijaK聯名的童裝系列349元。圖／H&M提供

H&M與波蘭插畫家Karolina KijaK聯名的童裝系列399元。圖／H&M提供

H&M與波蘭插畫家Karolina KijaK聯名的童裝系列799元。圖／H&M提供