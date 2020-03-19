內斂文青最愛！Aesop Rōzu馥香水呈現玫瑰花一生起落

若要探討「文青」這名詞，最具代表的品牌是Aesop。

文青，總讓人感覺飄渺、富有感性多於理性。針對文青的個人見解，像是用詩賦閱讀著他們的靈魂，用內斂打動身邊周遭的事物，對於環境的敏感度與體悟，特別的深刻，就如同靈魂的印記般。

Aesop調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion），為品牌創造全新的Rōzu馥香水，靈感取自法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安（Charlotte Perriand）的生命及作品 ，用香氣表達著用心感受的每一個瞬間。2020年展現出「心」的氣息，與大家共同分享，來自深刻的精神與靈魂，為文青譜寫出自我、用靈魂譜寫詩意。

Rōzu馥香水的開端調性，帶著玫瑰花香、苦橙、佛手柑、紫蘇、粉紅胡椒，意想著在高冷的山中，含苞待放的玫瑰，奔放精神，為自己盛開生命的第一刻，如同這開端調性，清新、自在的灑脫。

中調依蘭依蘭、辛辣的木質香氣 ，帶著一股煙燻的嗅覺衝擊，就像是熟練人生的過程，也是花朵綻放的中間時期，更具魅力與展現自我性格。最後的基底調性，檀香 、岩蘭草 、廣藿香 、琥珀 、沒藥 ，以沈穩堅毅的香氣，帶到了花朵的後期，期待的凋零與土壤合二為一的期許，交織著麝香的香氣，調香師菲永獨特地詮釋並呈現玫瑰，串連Rōzu馥香水的生命周期。

香水，就如同喚醒靈魂對於人、事、物情愫的重要關鍵，法國傳奇設計師師夏洛特．貝里安，也正是代表著設計師對於環境敏銳跟堅毅的精神，她決心將自己所處的時代、所經歷的冒險旅程，與機械時代的靈感結合在一起，透過設計，讓生活更為提升，便是這Rōzu馥香水的精神所在。