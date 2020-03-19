質感好聲活！萬寶龍推全新智慧耳機 李玉璽有型潮搭

萬寶龍鎖定時髦商務白領菁英，跨足電子領域，推出全新MB 01全罩式智慧耳機。結合舒適感受、人體工學，MB 01耳機除包含主動降噪技術與優異音質，更具備Google助理並相容於藍芽技術，也可同時為iOS或安卓系統所接受。現場並邀請到新生代音樂人李玉璽出席，將智慧耳機帥氣融入全身造型。

出身音樂世家的李玉璽，近期突破自我，嘗試錄製類廣播「D-Cast」並每周在其社群媒體上播送，展開新「聲」活。今天出席記者會時，除頂著毛帽、休閒長褲和飛行風格短夾克，更將萬寶龍MB 01全罩式智慧耳機掛在身上、變身至潮配件。平常就很愛用全罩式耳機聆聽各種音樂如搖滾樂、宮崎駿等自然類型音樂的他，並強調試聽後，萬寶龍MB 01全罩式智慧耳機的優異抗噪能力。