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福容線上食堂開賣 「冠軍戰斧牛肉麵」熱銷百萬

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
冠軍極黑戰斧牛肉麵。圖／福容大飯店提供
冠軍極黑戰斧牛肉麵。圖／福容大飯店提供

新冠肺炎帶起一波飯店外帶外送熱潮，接下來，不少業者再打線上訂餐，不用出門、就有星級餐飲送到家。福容大飯店首推的福容線上食堂「享福購」線上購物網站開賣，第一批上線十多種餐點，包括曾獲得台北牛肉麵節冠軍的戰斧牛肉麵，一推出就熱銷上百萬。

福容大飯店廚藝總監阿基師表示，很多宅配冷凍食品解凍後美味失分，為了開發福容線上食堂餐點，他與各分店主廚不斷測試，除了口味營養與烹調滋味，也要在解凍後不失鮮甜。

福容線上食堂最受好評的「極黑戰斧牛肉麵」，是主廚鐘坤賜當年參加台北牛肉麵節榮獲冠軍的作品，才剛上線，單日訂購就高達1500組。極黑戰斧牛肉麵選用美國牛肩排，搭配蕃茄與數十種配料，耗時六小時熬製湯頭，濃郁不油膩。

此外，推薦款「蒜蓉椒麻豬柳」則是採用福容大飯店自製蒜蓉椒麻醬，加上主廚特調沙茶拌炒里肌肉條，充滿椒麻香氣；「雨來菇珍珠薏仁」為養生料理，雨來菇又名草木耳，因連續雨後生長而成，又被稱作「上帝的眼淚」，富含蛋白質及多樣維生素，配上珍珠薏仁，素食者也可享用；「寶島三杯雞」則是台式經典，若想用湯品補身，推薦「薑黃百菇雞湯」。

福容飯店表示，今年正逢閏四月，習俗中，出嫁女兒要送豬腳給娘家父母添壽，也因此，福容線上食堂的豬腳禮盒最近也很搶手，每天銷量數十組。

全新上線的福容線上食堂也推出開站好禮，即日起至4月30日有「購物優惠一二三」活動，優惠一：限時限量100份寶島懷舊三杯雞免費品嚐，3月25日早上10點準時開放試吃名額，只要負擔冷凍運費就可宅配到家；優惠二：消費滿1,500元免運；優惠三：享福卡會員單筆消費滿1,999元，輸入優惠折扣碼現折200元，另外贈雨來菇珍珠薏仁及紅果雙耳養生露各一份。。

福容線上食堂開張，四月底前滿1500元免運。圖／福容大飯店提供
福容線上食堂開張，四月底前滿1500元免運。圖／福容大飯店提供

素食者 新冠肺炎 購物網

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