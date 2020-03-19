暗黑老蕭怎麼那麼帥！愛心、鮮血讓西裝更有型

時尚老蕭蕭敬騰最近又帥出新高度！日前他在錄製大陸「歌手」節目時，選穿一身黑的成套西裝，西裝上以「一箭穿心」、「鮮血」鑽飾點綴，內搭紅色高領針織衫呼應整體色系，暗黑中帶著熱烈激情的神祕感。

這套西裝來自MOSCHINO今年春季系列，設計師Jeremy Scott運用各種恐怖電影環節打造服裝、配件等，又在驚嚇氛圍中放入一點幽默童趣感。「一箭穿心」圖案讓以小尺寸的愛心搭配匕首，展示瘋狂熱切的情感。除了老蕭之外，孟耿如近日在宣傳活動中也穿上同系列的「一箭穿心」窄裙搭配塗鴉襯衫，正好也配合她在新劇恐怖電影中飾演女記者的演出，而林哲熹則是用同系列中的吸血鬼德古拉襯衫配血滴長褲。