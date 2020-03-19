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暗黑老蕭怎麼那麼帥！愛心、鮮血讓西裝更有型

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
蕭敬騰穿「一箭穿心」西裝錄製節目。圖／MOSCHINO提供
蕭敬騰穿「一箭穿心」西裝錄製節目。圖／MOSCHINO提供

時尚老蕭蕭敬騰最近又帥出新高度！日前他在錄製大陸「歌手」節目時，選穿一身黑的成套西裝，西裝上以「一箭穿心」、「鮮血」鑽飾點綴，內搭紅色高領針織衫呼應整體色系，暗黑中帶著熱烈激情的神祕感。

這套西裝來自MOSCHINO今年春季系列，設計師Jeremy Scott運用各種恐怖電影環節打造服裝、配件等，又在驚嚇氛圍中放入一點幽默童趣感。「一箭穿心」圖案讓以小尺寸的愛心搭配匕首，展示瘋狂熱切的情感。除了老蕭之外，孟耿如近日在宣傳活動中也穿上同系列的「一箭穿心」窄裙搭配塗鴉襯衫，正好也配合她在新劇恐怖電影中飾演女記者的演出，而林哲熹則是用同系列中的吸血鬼德古拉襯衫配血滴長褲。

如果不喜歡MOSCHINO的暗黑風格，還可以選擇MSGM清新的愛心設計單品。超大尺寸的藍色條紋愛心顛覆既定印象中的色彩，印在白色襯衫上並綴有蕾絲元素，注入浪漫氣息。

一箭穿心洋裝，36,500元。圖／MOSCHINO提供
一箭穿心洋裝，36,500元。圖／MOSCHINO提供
林哲熹用MOSCHINO吸血鬼德古拉襯衫配血滴長褲。圖／MOSCHINO提供
林哲熹用MOSCHINO吸血鬼德古拉襯衫配血滴長褲。圖／MOSCHINO提供
蕭敬騰穿「一箭穿心」西裝。圖／MOSCHINO提供
蕭敬騰穿「一箭穿心」西裝。圖／MOSCHINO提供
蕭敬騰穿「一箭穿心」西裝錄製節目。圖／MOSCHINO提供
蕭敬騰穿「一箭穿心」西裝錄製節目。圖／MOSCHINO提供
蕾絲拼接心形條紋襯衫，24,500元。圖／MSGM提供
蕾絲拼接心形條紋襯衫，24,500元。圖／MSGM提供
一箭穿心襯衫，24,300元。圖／MOSCHINO提供
一箭穿心襯衫，24,300元。圖／MOSCHINO提供
孟耿如近日在宣傳活動中也穿上「一箭穿心」窄裙搭配塗鴉襯衫，正好也配合她在新劇恐怖電影中飾演女記者的演出。圖／MOSCHINO提供
孟耿如近日在宣傳活動中也穿上「一箭穿心」窄裙搭配塗鴉襯衫，正好也配合她在新劇恐怖電影中飾演女記者的演出。圖／MOSCHINO提供

西裝 愛心 電影

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