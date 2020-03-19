聽新聞
test
0:00 / 0:00
暗黑老蕭怎麼那麼帥！愛心、鮮血讓西裝更有型
時尚老蕭蕭敬騰最近又帥出新高度！日前他在錄製大陸「歌手」節目時，選穿一身黑的成套西裝，西裝上以「一箭穿心」、「鮮血」鑽飾點綴，內搭紅色高領針織衫呼應整體色系，暗黑中帶著熱烈激情的神祕感。
這套西裝來自MOSCHINO今年春季系列，設計師Jeremy Scott運用各種恐怖電影環節打造服裝、配件等，又在驚嚇氛圍中放入一點幽默童趣感。「一箭穿心」圖案讓以小尺寸的愛心搭配匕首，展示瘋狂熱切的情感。除了老蕭之外，孟耿如近日在宣傳活動中也穿上同系列的「一箭穿心」窄裙搭配塗鴉襯衫，正好也配合她在新劇恐怖電影中飾演女記者的演出，而林哲熹則是用同系列中的吸血鬼德古拉襯衫配血滴長褲。
如果不喜歡MOSCHINO的暗黑風格，還可以選擇MSGM清新的愛心設計單品。超大尺寸的藍色條紋愛心顛覆既定印象中的色彩，印在白色襯衫上並綴有蕾絲元素，注入浪漫氣息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言