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泡麵、衛生紙熱銷 消保處：民眾預期心理目前供貨正常

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
新冠肺炎疫情持續升溫，各賣場及超市的民生物資現搶購潮，上午賣場的罐頭商品貨架已空蕩蕩。記者侯永全／攝影
新冠肺炎疫情持續升溫，各賣場及超市的民生物資現搶購潮，上午賣場的罐頭商品貨架已空蕩蕩。記者侯永全／攝影

媒體報導民眾疑似擔心疫情擴散，部分賣場湧現民生必需品搶購，行政院消保處今發新聞稿表示，經向賣場業者瞭解，自疫情發生以來，米、泡麵及麵條、衛生紙等品項均相當熱銷，疑似因民眾預期心理，致消費需求明顯提高；但供應商表示原物料足夠，目前供貨仍正常。

消保處表示，昨日起派員前往6大賣場（家樂福、愛買、大潤發、好市多、全聯、頂好）訪查，並於今日向4大網路平台（Pchome、Yahoo、momo、東森）瞭解網路販售民生必需品熱銷情形。

行政院消保處昨日訪查6大賣場共計32家分店，包括：全聯18家、頂好4家、家樂福5家、愛買2家、大潤發1家及好市多2家。其中全聯有特定4家店之米、泡麵及麵條、罐頭食品及衛生紙均銷售一空，其餘分店供貨尚稱足夠。

據全聯表示，特定店是由於上班族及附近居民因預期心理故於夜間赴店搶購，人潮為平常夜間之二倍，以致有售罄之情形。好市多中壢店，及頂好之北大店、永和仁愛店、永和中正路店均供貨正常。其餘各賣場則貨量不一。

在4大網路平台部分，Pchome表示自3月17日即開始陸續有民眾搶購情形，惟該公司已緊急調貨，預計今天起各類商品可陸續回復正常供貨。Yahoo、momo、東森表示泡麵類或衛生紙類自3月18日起開始有民眾陸續搶購情形，惟均已緊急調貨，確切回復正常供貨日程須視協力廠商補貨時間而定。

行政院消保處表示，綜整上述6大賣場及4大網路平台業者意見，除特定分店外，貨源充足，供貨尚稱正常，呼籲消費者毋須恐慌，毋須搶購囤積。行政院消保處將密切注意民生必需品之供需狀況；也將與業者及相關機關保持密切聯繫，並適時進行必要之處置。

新冠肺炎 COVID-19 好市多

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