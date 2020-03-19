努力套話、偷看尺寸 陳庭妮教你如何送鞋給另一半

想到Salvatore Ferragamo，相信許多人一定第一時間會想起那雙搭配羅緞蝴蝶結的Vara圓頭鞋。今年為了慶祝這雙經典鞋款誕生40周年，品牌特別推出My Vara鞋款訂製活動，最近新戲才剛殺青的妮妮陳庭妮也趁空檔為自己挑了一雙鞋，順便也跟我們分享防疫期間宅在家可以如何打發時間。

身兼演員和模特兒的妮妮，經常因為工作需求得換穿各式各樣的高跟鞋，所以一直以來都很愛買鞋，還曾經「包色」同款式的鞋回家，算是「鞋控」無誤。「我覺得要遇到自己很愛的高跟鞋很不容易，版型舒適又好搭也很難，所以我只要有看到適合的就馬上會買。」

這次My Vara鞋款訂製活動總共推出唇膏紅、粉紅和黑色三種顏色的鞋款，可挑選的金屬飾件包含26個英文字母以及心心和星星。妮妮選的是唇膏紅搭配兩腳都是星星的組合，「本來有想過要挑自己名字縮寫的英文字母，但後來覺得有點害羞，還是選擇低調一點、有點童趣的星星。」

而白色情人節剛過，問到有沒有收過或送過另一半鞋子作為禮物，妮妮自曝自己是個有點迷信的人，「聽說送朋友鞋子不太好，聽說緣分會『散』，所以我還真的沒有收過或送過，但如果收到的話我可能會馬上給對方錢，希望彼此不要被『都市傳說』影響到。」細心的她也表示，鞋跟香水都是很私密的禮物，一定要對方真的喜歡、會用會穿才有意義。「所以如果我要送之前，一定會想辦法套對方的話，要很明確知道他喜歡的款式、尺寸等等，像是會約他去需要拖鞋的餐廳偷看他的尺寸。」總之必須要做足功課才可以。

面對最近新冠肺炎的防疫時期，自認平常就是個宅女的妮妮建議大家可以在家裡檢視、整理一下自己的生活環境。「像我待在家喜歡看電影、煮煮飯、洗洗衣服等等，像是最近要換季了，就可以花點時間整理衣櫃、擦擦鞋子，這樣就能打發很多時間，也能給我很大的成就感，心情也跟著變好。」最後她也呼籲大家多洗手、戴口罩，更要將心比心，多一點感恩的心謝謝第一線辛苦的防疫人員。