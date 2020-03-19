快訊

疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

努力套話、偷看尺寸 陳庭妮教你如何送鞋給另一半

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
My Vara鞋款訂製總共推出唇膏紅、粉紅和黑色三種顏色的鞋款，可選擇的金屬飾件包含26個英文字母以及心心和星星。圖／Salvatore Ferragamo提供
My Vara鞋款訂製總共推出唇膏紅、粉紅和黑色三種顏色的鞋款，可選擇的金屬飾件包含26個英文字母以及心心和星星。圖／Salvatore Ferragamo提供

想到Salvatore Ferragamo，相信許多人一定第一時間會想起那雙搭配羅緞蝴蝶結的Vara圓頭鞋。今年為了慶祝這雙經典鞋款誕生40周年，品牌特別推出My Vara鞋款訂製活動，最近新戲才剛殺青的妮妮陳庭妮也趁空檔為自己挑了一雙鞋，順便也跟我們分享防疫期間宅在家可以如何打發時間。

身兼演員和模特兒的妮妮，經常因為工作需求得換穿各式各樣的高跟鞋，所以一直以來都很愛買鞋，還曾經「包色」同款式的鞋回家，算是「鞋控」無誤。「我覺得要遇到自己很愛的高跟鞋很不容易，版型舒適又好搭也很難，所以我只要有看到適合的就馬上會買。」

這次My Vara鞋款訂製活動總共推出唇膏紅、粉紅和黑色三種顏色的鞋款，可挑選的金屬飾件包含26個英文字母以及心心和星星。妮妮選的是唇膏紅搭配兩腳都是星星的組合，「本來有想過要挑自己名字縮寫的英文字母，但後來覺得有點害羞，還是選擇低調一點、有點童趣的星星。」

而白色情人節剛過，問到有沒有收過或送過另一半鞋子作為禮物，妮妮自曝自己是個有點迷信的人，「聽說送朋友鞋子不太好，聽說緣分會『散』，所以我還真的沒有收過或送過，但如果收到的話我可能會馬上給對方錢，希望彼此不要被『都市傳說』影響到。」細心的她也表示，鞋跟香水都是很私密的禮物，一定要對方真的喜歡、會用會穿才有意義。「所以如果我要送之前，一定會想辦法套對方的話，要很明確知道他喜歡的款式、尺寸等等，像是會約他去需要拖鞋的餐廳偷看他的尺寸。」總之必須要做足功課才可以。

面對最近新冠肺炎的防疫時期，自認平常就是個宅女的妮妮建議大家可以在家裡檢視、整理一下自己的生活環境。「像我待在家喜歡看電影、煮煮飯、洗洗衣服等等，像是最近要換季了，就可以花點時間整理衣櫃、擦擦鞋子，這樣就能打發很多時間，也能給我很大的成就感，心情也跟著變好。」最後她也呼籲大家多洗手、戴口罩，更要將心比心，多一點感恩的心謝謝第一線辛苦的防疫人員。

My Vara鞋款訂製活動，台灣消費者可至Salvatore Ferragamo台北101旗艦店、微風信義店及台中新光三越中港店選購。

Vara黑色漆皮訂製鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Vara黑色漆皮訂製鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo為了慶祝Vara鞋款誕生40周年，特別推出My Vara鞋款訂製活動。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo為了慶祝Vara鞋款誕生40周年，特別推出My Vara鞋款訂製活動。圖／Salvatore Ferragamo提供
Vara黑色漆皮訂製鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Vara黑色漆皮訂製鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
陳庭妮體驗My Vara訂製鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
陳庭妮體驗My Vara訂製鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
My Vara鞋款訂製總共推出唇膏紅、粉紅和黑色三種顏色的鞋款，可選擇的金屬飾件包含26個英文字母以及心心和星星。圖／Salvatore Ferragamo提供
My Vara鞋款訂製總共推出唇膏紅、粉紅和黑色三種顏色的鞋款，可選擇的金屬飾件包含26個英文字母以及心心和星星。圖／Salvatore Ferragamo提供
Vara粉色漆皮訂製鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Vara粉色漆皮訂製鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供

高跟鞋 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫醫師爆離職潮 前疾管局長：專業不受重視超辛酸

億豐去年EPS 15.37元 創新高

億豐去年每股大賺15.37元 創歷史新高

億豐去年EPS 15.37元 創新高

相關新聞

U值媒／台灣最大紫藤花園 就在這裡！

紫藤花可說是近幾十年來國人追花的重要花卉之一，在台灣不少景點或民居也興起種植紫藤花的熱潮，不過論數量還是以新北市淡水紫藤咖啡園規模為最大，也是唯一被日本認可過的紫藤園。20多年前，紫藤咖啡園老闆賴文鏗從21株創始的紫藤樹，在淡水三空泉打響名號，後因土地地主不願續約，賴老闆便另外承租土地，把所有紫藤樹移植到現在的一號店-屯山園區來。紫藤咖啡園一號屯山園區共分2個賞花區，第一區內最著名地標就是有摩艾石像，這區樹齡都是較老30年之日本品種紫藤樹，從官網資料介紹：受限於台灣的潮濕環境，紫藤花的花穗並不會像日本的紫藤一樣長，並且花期只有1/3時間，近年賴園主多次前往日本，與知名紫藤園的負責人交流，種植技術已經讓紫藤咖啡園的紫藤爆量開花，但賴園主還不滿意，他決定要讓台灣人不用出國到日本，在新北淡水就能看到夢幻紫藤花的美景，今年終於在各種方式的實驗下，台灣幾乎沒人擁有的特殊品種紫藤，也已經成功開花，除了花穗比台灣常見的紫藤長，顏色也更深。相信不久後，就可以開始讓客人欣賞到新品種的紫藤花，令人期待!

努力套話、偷看尺寸 陳庭妮教你如何送鞋給另一半

想到Salvatore Ferragamo，相信許多人一定第一時間會想起那雙搭配羅緞蝴蝶結的Vara圓頭鞋。今年為了慶祝...

全家便利商店「三麗鷗 X 鎮瀾宮」超狂聯名集點！美樂蒂、蛋黃哥、布丁狗全都變萌神

今年大甲媽祖遶境受疫情影響延期，全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動...

Nike自動綁鞋帶神鞋再進化！升級4大功能成市場搶手貨

還記得Nike先前推出能自動綁鞋帶的Adapt BB球鞋嗎？當時一推出就在球鞋市場掀起討論話題，成為該年度的神鞋之一，而...

以建築大師之名 RADO雙料大獎加持 引領2020設計風

一如時間總在無形中融入生活，腕表如能兼具設計精華與機能實用，自能脫穎而出。瑞士雷達表（RADO）以建築大師柯比意（Le ...

全球最美防疫物資！LVMH乾洗手曝光 有迪奧瓶身＋Logo

在新冠肺炎肆虐全球之際，全球精品集團LVMH在總裁Bernard Arnault的一聲令下，旗下製造迪奧、嬌蘭與紀梵希香...

U值媒／為何倒楣事都發生在我身上？

自從開了粉專「失敗要趁早」以後，就常常被問到「你怎麼可以一直都那麼樂觀啊？」「你的正能量也太強了吧？」其實，我真的不是天生樂觀的人，成長過程中，我該抱怨的、該詛咒的、該怨天尤人、該呼天搶地哭泣的，其實一點都沒少過。但，小時候哭還有人會安慰你，說你梨花帶淚讓人好心疼；都幾歲人了，現在哭人家根本不會鳥你好嗎？！肺炎流行期間，一把鼻涕一把眼淚的還會被要求戴口罩趕快離開、沒事少出門，請堅強認清這個事實，你已經不小了，是該為你的人生做出改變了。好吧好吧，一定有人想小聲抱怨：「但是，就算是轉念想變堅強，倒楣事也不會停止啊！」有三個關鍵思考，或許可以讓你有不一樣的新發現。

木村光希姐姐心美Cocomi出道 網友眼睛一亮：是富江！

堪稱投胎投得好，木村光希（Kōki,）的姐姐木村心美也出道了，並且一舉登上日版《VOGUE》封面，同時晉升DIOR代言人...

茶改場輔導 有柑橘、花香及焦糖奶油味的咖啡在台東

台東受到黑潮與中央山脈並列影響，平均氣溫比西部高0.5℃左右，屬於典型的亞熱帶氣候，非常適合咖啡的生長。

迷客夏進駐板橋車站 首賣柳丁綠茶冰棒、飲品買1送1

看準通勤客、上班族的茶飲需求，Global Mall環球購物中心板橋車站引進「迷客夏」於3月20日開幕，除了喝得到熱銷鮮...

Palladium要你大聲展現態度 首推魔鬼氈系列軍靴

有想法就要大聲說！法國軍靴品牌Palladium延續了「為世界帶來正向改變」年度計畫，在這季推出全新的PAMPA CHA...

時尚就是要滿滿的LOGO！FENDI新表很會

時尚無疑再度吹起LOGO熱潮，從印滿logo和monogram的包包到服裝，只要有logo似乎就是銷售保證。自然，手腕上...

熱門新聞

好市多又現搶購潮！網友籲勿搶：要對阿中部長有信心

北極熊幸福肥增230公斤！居民狂餵食 2關鍵讓牠瘦不下來

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

明早七時起 十六歲以下成人兒童口罩皆可買

觀光局發禁令 19日起至4月底旅行社入出境團全暫停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。