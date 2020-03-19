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全家便利商店「三麗鷗 X 鎮瀾宮」超狂聯名集點！美樂蒂、蛋黃哥、布丁狗全都變萌神

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動，以會員點數800點＋49元起即可換購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動，以會員點數800點＋49元起即可換購。圖／全家便利商店提供

今年大甲媽祖遶境受疫情影響延期，全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動，首推5款具祈福代表的御守，美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥、大耳狗、KikiLala全都變身萌神，另外還有行動電源、保溫瓶、筷子、單人涼被等實用小物，以會員點數800點＋49元起就可換購。

全家便利商店3月25日起推出的三麗鷗 X 鎮瀾宮「萌神降臨集點」活動，參考三麗鷗2019年票選出的人氣角色，依照各自特色設計出不同神明形象，其中5款祈福御守除有萌神肖像之外，還各自印有除惡消災、心願成就、金運上升、良緣締結、交通安全等生活祈福小語，並經過鎮瀾宮的香火加持，讓萌神隨身保庇，集800點＋79元可隨機兌換一款，4,000點＋395元可擁有成套。

入手門檻低、印有萌神肖像的5款竹筷，是三麗鷗粉絲不可錯過的收藏，800點＋49元可隨機兌換一款，4,000點＋245元可擁有成套；媽祖造型的美樂蒂、玉皇大帝版的蛋黃哥行動電源也相當可愛，台灣製造、日本電芯，還有一年保固，800點＋799元或3,000點＋749元可兌換一款；外出不可少的保溫瓶，在白色瓶身上印有三麗鷗萌神們的可愛身影，800點＋888元或3,000點＋838元可兌換；單人純棉涼被以粉色為底，印上三麗鷗萌神大頭印花，並採用3M專利吸濕排汗技術，適合台灣氣候，800點＋499元或3,000點＋449元可兌換。

除了集點活動之外，全家便利商店門市即日起推出三麗鷗萌神包裝相關飲品、餅乾、零食、香氛卡等近40項商品，即日起至4月7日購買任兩件就可獲得三麗鷗萌神系列資料夾一個，共有美樂娘、布丁公、觀音喜拿、雙星護法、蛋黃大帝、萌主降臨等6款，送完為止。開運香氛卡可利用芳香營造清新舒暢感，附有吊繩可吊掛於包包、衣櫥，還可當作書籤使用，3月25日更加碼推出好評不段的滿餡麵包新口味，「花生藍莓滿餡麵包」以美樂娘萌神包裝登場，售價35元。

此外，全家便利商店將於3月25日推出限店販售的「提拉米蘇舒芙蕾布丁」，這款日本熱銷的甜點以濃郁香醇咖啡布丁搭配綿密口感的舒芙蕾蛋糕，撒上醇厚可可粉，是巧克力控不可錯過的春季限定口味，售價65元。

三麗鷗 X 鎮瀾宮祈願御守以萌神設計搭配生活祈福小語，並經過鎮瀾宮的香火加持。記者陳立儀／攝影
三麗鷗 X 鎮瀾宮祈願御守以萌神設計搭配生活祈福小語，並經過鎮瀾宮的香火加持。記者陳立儀／攝影
乖乖－奶油椰子口味，售價25元。圖／全家便利商店提供
乖乖－奶油椰子口味，售價25元。圖／全家便利商店提供
波蜜果菜汁系列換上三麗鷗萌神新裝，售價25元。圖／全家便利商店提供
波蜜果菜汁系列換上三麗鷗萌神新裝，售價25元。圖／全家便利商店提供
味味一品泡麵換上三麗鷗萌神新裝，售價53元。圖／全家便利商店提供
味味一品泡麵換上三麗鷗萌神新裝，售價53元。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮祈願御守，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋79元可隨機兌換一短、4,000點＋395元可擁有成套。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮祈願御守，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋79元可隨機兌換一短、4,000點＋395元可擁有成套。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮行動電源－蛋黃哥款，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋799元或3,000點＋749元可兌換一款。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮行動電源－蛋黃哥款，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋799元或3,000點＋749元可兌換一款。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮行動電源採用媽祖造型的美樂蒂與玉皇大帝版的蛋黃哥設計。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮行動電源採用媽祖造型的美樂蒂與玉皇大帝版的蛋黃哥設計。圖／全家便利商店提供
3月25日上市的全家便利商店「花生藍莓滿餡麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
3月25日上市的全家便利商店「花生藍莓滿餡麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮好眠涼被，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋499元或3,000點＋449元可兌換。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮好眠涼被，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋499元或3,000點＋449元可兌換。圖／全家便利商店提供
味味一品泡麵換上三麗鷗萌神新裝，售價53元。圖／全家便利商店提供
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三麗鷗 X 鎮瀾宮保溫瓶，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋888元或3,000點＋838元可兌換。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動，以會員點數800點＋49元起即可換購。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動，以會員點數800點＋49元起即可換購。圖／全家便利商店提供
波蜜果菜汁系列換上三麗鷗萌神新裝，售價25元。圖／全家便利商店提供
波蜜果菜汁系列換上三麗鷗萌神新裝，售價25元。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮行動電源－美樂蒂款，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋799元或3,000點＋749元可兌換一款。圖／全家便利商店提供
三麗鷗 X 鎮瀾宮行動電源－美樂蒂款，全家便利商店3月25日至4月21日會員點數800點＋799元或3,000點＋749元可兌換一款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「大口炙燒培根漢堡排飯糰」，售價49元。圖／全家便利商店提供
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便利商店 集點 鎮瀾宮

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