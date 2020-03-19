全家便利商店「三麗鷗 X 鎮瀾宮」超狂聯名集點！美樂蒂、蛋黃哥、布丁狗全都變萌神

今年大甲媽祖遶境受疫情影響延期，全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動，首推5款具祈福代表的御守，美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥、大耳狗、KikiLala全都變身萌神，另外還有行動電源、保溫瓶、筷子、單人涼被等實用小物，以會員點數800點＋49元起就可換購。

全家便利商店3月25日起推出的三麗鷗 X 鎮瀾宮「萌神降臨集點」活動，參考三麗鷗2019年票選出的人氣角色，依照各自特色設計出不同神明形象，其中5款祈福御守除有萌神肖像之外，還各自印有除惡消災、心願成就、金運上升、良緣締結、交通安全等生活祈福小語，並經過鎮瀾宮的香火加持，讓萌神隨身保庇，集800點＋79元可隨機兌換一款，4,000點＋395元可擁有成套。

入手門檻低、印有萌神肖像的5款竹筷，是三麗鷗粉絲不可錯過的收藏，800點＋49元可隨機兌換一款，4,000點＋245元可擁有成套；媽祖造型的美樂蒂、玉皇大帝版的蛋黃哥行動電源也相當可愛，台灣製造、日本電芯，還有一年保固，800點＋799元或3,000點＋749元可兌換一款；外出不可少的保溫瓶，在白色瓶身上印有三麗鷗萌神們的可愛身影，800點＋888元或3,000點＋838元可兌換；單人純棉涼被以粉色為底，印上三麗鷗萌神大頭印花，並採用3M專利吸濕排汗技術，適合台灣氣候，800點＋499元或3,000點＋449元可兌換。

除了集點活動之外，全家便利商店門市即日起推出三麗鷗萌神包裝相關飲品、餅乾、零食、香氛卡等近40項商品，即日起至4月7日購買任兩件就可獲得三麗鷗萌神系列資料夾一個，共有美樂娘、布丁公、觀音喜拿、雙星護法、蛋黃大帝、萌主降臨等6款，送完為止。開運香氛卡可利用芳香營造清新舒暢感，附有吊繩可吊掛於包包、衣櫥，還可當作書籤使用，3月25日更加碼推出好評不段的滿餡麵包新口味，「花生藍莓滿餡麵包」以美樂娘萌神包裝登場，售價35元。