Nike自動綁鞋帶神鞋再進化！升級4大功能成市場搶手貨

還記得Nike先前推出能自動綁鞋帶的Adapt BB球鞋嗎？當時一推出就在球鞋市場掀起討論話題，成為該年度的神鞋之一，而今年品牌率先讓NBA球星曼菲斯灰熊隊的新人控球後衛Ja Morant在比賽時先曝光2代版，同樣引起各方的關注。

NBA球星曼菲斯灰熊隊的新人控球後衛Ja Morant在比賽時，搶先穿上Nike全新的Adapt BB 2.0球鞋。圖／摘自instagram

Nike全新的Adapt BB 2.0球鞋，預計在3月21日在品牌指定的據點銷售，不過國外已經先行上市，定價約12,000元，由於極具話題性，因此在台灣的炒賣市場中，已經被哄抬到約2萬元一雙。原因就在於，經過第一代的Adapt BB球鞋的市場與球員的反應後，Nike也優化了新鞋款的功能，保留按一下按鈕就能有自動繫緊鞋帶的裝置，能感受前所未有的穿鞋過程及其帶來的舒適包覆，並在前代的基礎上完成了實戰性能的升級，同時展現邁向未來的決心。

NBA球星曼菲斯灰熊隊的新人控球後衛Ja Morant在比賽時，搶先穿上Nike全新的Adapt BB 2.0球鞋。圖／摘自instagram

升級的部分包括了球員們想要更多回彈的感受，Nike設計師便在此次版本的前腳掌加入了Air Zoom Turbo氣墊，加強緩震科技。而在前腳掌置入的緩震氣墊和自動綁帶系統的馬達間，需要一個全新的平衡點。所以，在中底的厚度上做出調整，使整體腳感更為平順，讓球員們在場上的移動能更加流暢。穿脫更加方便是新款的另一個重點，捨棄了Flyknit包覆層後，將鞋領外露出來，在整體鞋面上採用了更具延展性的球狀網面材料。較前代更大的Swoosh標識是此次外觀升級最顯眼的部分，Pixel紋理結合材料精挑鞋面材質，凸顯對性能追求的理念。

NBA球星曼菲斯灰熊隊的新人控球後衛Ja Morant在比賽時，搶先穿上Nike全新的Adapt BB 2.0球鞋。圖／摘自instagram

較前代更大的Swoosh標識是此次外觀升級最顯眼的部分，Pixel紋理結合材料精挑鞋面材質，凸顯對性能追求的理念。圖／Nike提供

前腳掌置入的緩震氣墊和自動綁帶系統的馬達間，需要一個全新的平衡點。所以，在中底的厚度上做出調整，使整體腳感更為平順。圖／Nike提供