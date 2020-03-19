以建築大師之名 RADO雙料大獎加持 引領2020設計風
一如時間總在無形中融入生活，腕表如能兼具設計精華與機能實用，自能脫穎而出。瑞士雷達表（RADO）以建築大師柯比意（Le Corbusier）為名的True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，再獲2020年iF及Good Design兩大國際設計大獎肯定，展現日常之中的隨型風格，實至名歸。
傳奇建築大師柯比意（Le Corbusier）曾發表「建築色彩學」（Polychromie Architecturale）論文，並在1931和1956年發表兩本用色指南。大師以為：色彩可改變空間、將物體分類，並對人的心理產生作用，也會對人的感覺予以回應。這些看似平凡的理論，卻是當代的真知灼見。Rado的True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表以此為依歸，嚴選九種純淨色彩，對應上活力、柔滑、大膽、強烈、富表現力、明亮等不同心理感，彩色陶瓷表殼更具備親膚、耐刮等眾多優異物理特點，難怪2020年受到德國iF Design與Good Design Singapore兩項國際大獎的雙料肯定。
同樣得到設計大獎肯定的還有顛覆傳統的QLOCKTWO，表款在方形的金屬表殼中，再結合長效能的LED技術呈現110個矩形排列與四個單獨點亮燈號。想讀取時間？請看表面上亮起的字樣組合，然後再拆解字義；例如LED顯示IT IS HALF PASS SEVEN，就是七點半之意。奇趣、新奇的時間顯示方式，難怪以W系列獲得iF的產品設計獎；另外德國NOMOS的Tangente Sport neomatik 42 Datum腕表同樣得到產品設計獎的殊榮，除具備德國格拉蘇蒂製表廠的人手技藝，再結合簡約的包浩斯設計風格與300米防水的實用性，展現出日常配戴的親民性與工藝水準，一舉三得。
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