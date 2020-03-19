以建築大師之名 RADO雙料大獎加持 引領2020設計風

一如時間總在無形中融入生活，腕表如能兼具設計精華與機能實用，自能脫穎而出。瑞士雷達表（RADO）以建築大師柯比意（Le Corbusier）為名的True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，再獲2020年iF及Good Design兩大國際設計大獎肯定，展現日常之中的隨型風格，實至名歸。

傳奇建築大師柯比意（Le Corbusier）曾發表「建築色彩學」（Polychromie Architecturale）論文，並在1931和1956年發表兩本用色指南。大師以為：色彩可改變空間、將物體分類，並對人的心理產生作用，也會對人的感覺予以回應。這些看似平凡的理論，卻是當代的真知灼見。Rado的True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表以此為依歸，嚴選九種純淨色彩，對應上活力、柔滑、大膽、強烈、富表現力、明亮等不同心理感，彩色陶瓷表殼更具備親膚、耐刮等眾多優異物理特點，難怪2020年受到德國iF Design與Good Design Singapore兩項國際大獎的雙料肯定。