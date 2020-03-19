快訊

入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以建築大師之名 RADO雙料大獎加持 引領2020設計風

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以長效LED技術結合文字轉換的QLOCKTWO腕表，能看時間，並鍛鍊日常思考能力。圖 / QLOCKTWO提供。
以長效LED技術結合文字轉換的QLOCKTWO腕表，能看時間，並鍛鍊日常思考能力。圖 / QLOCKTWO提供。

一如時間總在無形中融入生活，腕表如能兼具設計精華與機能實用，自能脫穎而出。瑞士雷達表（RADO）以建築大師柯比意（Le Corbusier）為名的True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，再獲2020年iF及Good Design兩大國際設計大獎肯定，展現日常之中的隨型風格，實至名歸。

傳奇建築大師柯比意（Le Corbusier）曾發表「建築色彩學」（Polychromie Architecturale）論文，並在1931和1956年發表兩本用色指南。大師以為：色彩可改變空間、將物體分類，並對人的心理產生作用，也會對人的感覺予以回應。這些看似平凡的理論，卻是當代的真知灼見。Rado的True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表以此為依歸，嚴選九種純淨色彩，對應上活力、柔滑、大膽、強烈、富表現力、明亮等不同心理感，彩色陶瓷表殼更具備親膚、耐刮等眾多優異物理特點，難怪2020年受到德國iF Design與Good Design Singapore兩項國際大獎的雙料肯定。

同樣得到設計大獎肯定的還有顛覆傳統的QLOCKTWO，表款在方形的金屬表殼中，再結合長效能的LED技術呈現110個矩形排列與四個單獨點亮燈號。想讀取時間？請看表面上亮起的字樣組合，然後再拆解字義；例如LED顯示IT IS HALF PASS SEVEN，就是七點半之意。奇趣、新奇的時間顯示方式，難怪以W系列獲得iF的產品設計獎；另外德國NOMOS的Tangente Sport neomatik 42 Datum腕表同樣得到產品設計獎的殊榮，除具備德國格拉蘇蒂製表廠的人手技藝，再結合簡約的包浩斯設計風格與300米防水的實用性，展現出日常配戴的親民性與工藝水準，一舉三得。

NOMOS腕表出自德國製表重鎮Glashutte格拉蘇蒂，但以簡約的包浩斯設計風結合工藝與機能，獲得2020年iF設計大獎肯定。圖 / NOMOS提供。
NOMOS腕表出自德國製表重鎮Glashutte格拉蘇蒂，但以簡約的包浩斯設計風結合工藝與機能，獲得2020年iF設計大獎肯定。圖 / NOMOS提供。
以長效LED技術結合文字轉換的QLOCLTWO腕表，能看時間，並鍛鍊日常思考能力。圖 / QLOCKTWO提供。
以長效LED技術結合文字轉換的QLOCLTWO腕表，能看時間，並鍛鍊日常思考能力。圖 / QLOCKTWO提供。
色彩總能傳遞心理情緒並給予回應，而RADO的陶瓷表殼並具備親膚、耐刮等優異物理特質。圖 / RADO提供。
色彩總能傳遞心理情緒並給予回應，而RADO的陶瓷表殼並具備親膚、耐刮等優異物理特質。圖 / RADO提供。
QLOCKTWO，Ｗ系列腕表，經玫瑰金PVD鍍膜的精鋼材質，35毫米，時間顯示，41,500元。圖 / QLOCKTWO提供。
QLOCKTWO，Ｗ系列腕表，經玫瑰金PVD鍍膜的精鋼材質，35毫米，時間顯示，41,500元。圖 / QLOCKTWO提供。
純淨鮮明的色彩，令Rado True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表恣意展現個人風格。圖 / RADO提供。
純淨鮮明的色彩，令Rado True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表恣意展現個人風格。圖 / RADO提供。
以純色的鮮明風格，Rado True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，帶來直觀的心理與氣場。圖 / RADO提供。
以純色的鮮明風格，Rado True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，帶來直觀的心理與氣場。圖 / RADO提供。

腕表 建築

延伸閱讀

再度吹起LOGO熱潮！FENDI新錶大玩圖騰風

伯爵鑠金之旅再啟 1140萬珠寶表鑲莫桑比克紅寶美到炸

免費到你家！ 美度表推保養送修專人取件服務很佛心

台灣首輛山豬王車主大有來頭？Bugatti Chiron Sport配7千萬腕錶加1千萬好酒盡顯豪奢！

相關新聞

全家便利商店「三麗鷗 X 鎮瀾宮」超狂聯名集點！美樂蒂、蛋黃哥、布丁狗全都變萌神

今年大甲媽祖遶境受疫情影響延期，全家便利商店首度與鎮瀾宮、三麗鷗跨界合作，3月25日至4月21日推出「萌神降臨集點」活動...

Nike自動綁鞋帶神鞋再進化！升級4大功能成市場搶手貨

還記得Nike先前推出能自動綁鞋帶的Adapt BB球鞋嗎？當時一推出就在球鞋市場掀起討論話題，成為該年度的神鞋之一，而...

以建築大師之名 RADO雙料大獎加持 引領2020設計風

一如時間總在無形中融入生活，腕表如能兼具設計精華與機能實用，自能脫穎而出。瑞士雷達表（RADO）以建築大師柯比意（Le ...

全球最美防疫物資！LVMH乾洗手曝光 有迪奧瓶身＋Logo

在新冠肺炎肆虐全球之際，全球精品集團LVMH在總裁Bernard Arnault的一聲令下，旗下製造迪奧、嬌蘭與紀梵希香...

U值媒／為何倒楣事都發生在我身上？

自從開了粉專「失敗要趁早」以後，就常常被問到「你怎麼可以一直都那麼樂觀啊？」「你的正能量也太強了吧？」其實，我真的不是天生樂觀的人，成長過程中，我該抱怨的、該詛咒的、該怨天尤人、該呼天搶地哭泣的，其實一點都沒少過。但，小時候哭還有人會安慰你，說你梨花帶淚讓人好心疼；都幾歲人了，現在哭人家根本不會鳥你好嗎？！肺炎流行期間，一把鼻涕一把眼淚的還會被要求戴口罩趕快離開、沒事少出門，請堅強認清這個事實，你已經不小了，是該為你的人生做出改變了。好吧好吧，一定有人想小聲抱怨：「但是，就算是轉念想變堅強，倒楣事也不會停止啊！」有三個關鍵思考，或許可以讓你有不一樣的新發現。

木村光希姐姐心美Cocomi出道 網友眼睛一亮：是富江！

堪稱投胎投得好，木村光希（Kōki,）的姐姐木村心美也出道了，並且一舉登上日版《VOGUE》封面，同時晉升DIOR代言人...

茶改場輔導 有柑橘、花香及焦糖奶油味的咖啡在台東

台東受到黑潮與中央山脈並列影響，平均氣溫比西部高0.5℃左右，屬於典型的亞熱帶氣候，非常適合咖啡的生長。

迷客夏進駐板橋車站 首賣柳丁綠茶冰棒、飲品買1送1

看準通勤客、上班族的茶飲需求，Global Mall環球購物中心板橋車站引進「迷客夏」於3月20日開幕，除了喝得到熱銷鮮...

Palladium要你大聲展現態度 首推魔鬼氈系列軍靴

有想法就要大聲說！法國軍靴品牌Palladium延續了「為世界帶來正向改變」年度計畫，在這季推出全新的PAMPA CHA...

時尚就是要滿滿的LOGO！FENDI新表很會

時尚無疑再度吹起LOGO熱潮，從印滿logo和monogram的包包到服裝，只要有logo似乎就是銷售保證。自然，手腕上...

金葉名氣餅「買2送1」！還有3款「混搭風」新點心

以日本銀座人氣炸肉餅為基礎而生的「金葉名氣餅」，即起將日本超商常見的美式熱狗、唐揚雞作為元素，結合鬆餅、漢堡的料理型態，...

牽絲越長、折扣越多！魷魚大叔推出「起司牽絲大賽」

頂呱呱集團旗下的「Uncles魷魚大叔」韓國料理，自3月21日起推出「起司海怪對抗賽」，民眾可以挑戰起司牽絲比賽，拉得越...

熱門新聞

好市多又現搶購潮！網友籲勿搶：要對阿中部長有信心

北極熊幸福肥增230公斤！居民狂餵食 2關鍵讓牠瘦不下來

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

7-11集點、預購可愛再出招！「奇奇蒂蒂傘、小熊維尼雙層櫃」萌翻

觀光局發禁令 19日起至4月底旅行社入出境團全暫停

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。