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全球最美防疫物資！LVMH乾洗手曝光 有迪奧瓶身＋Logo

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
LVMH生產的乾洗手曝光，被譽為「世界最美防疫物資」。圖／摘自微博
LVMH生產的乾洗手曝光，被譽為「世界最美防疫物資」。圖／摘自微博

在新冠肺炎肆虐全球之際，全球精品集團LVMH在總裁Bernard Arnault的一聲令下，旗下製造迪奧、嬌蘭與紀梵希香水的產線，從3月16日起，改為製造濕式酒精凝膠的乾洗手，免費捐贈給法國醫院與相關機構等。首批貨品也曝光了，目前曝光的LVMH乾洗手，瓶身上貼有LVMH相關乾洗手商品資訊，瓶身是來自迪奧的香水洗手乳，甚至連壓頭上都有「CD」的標誌，插畫家米力譽為「世界最美的防疫物資」，許多網友也表示「好想要」。

LVMH此次放下香水生產，整合香水化妝品事業體 (LVMH Perfumes & Cosmetics ) 的生產線，結合了迪奧、嬌蘭與紀梵希等三大品牌，投入製造濕式酒精的乾洗手，專供法國的醫療機構、政府單位使用，幫助法國政府目前遇到的物資短缺現象。

LVMH也展示了生產線製造的過程，一瓶瓶的乾洗手在實驗室的生產線製造出來，讓不少網友讚賞「真的很有心」、「很美」，而且從3月16日宣布投產後，目前已經陸續出貨，送達到法國相關醫療人員的手上，不少醫療人員也把LVMH乾洗手PO上網。

目前出貨的多是迪奧瓶身與壓頭，上面的CD Logo是DIor相關美妝、香水產品上會出現的Logo，據了解，嬌蘭與紀梵希產線生產的乾洗手，也會有該品牌的Logo。

LVMH生產的乾洗手，瓶蓋上有CD的迪奧Logo。圖／摘自微博
LVMH生產的乾洗手，瓶蓋上有CD的迪奧Logo。圖／摘自微博
LVMH生產的乾洗手曝光，被譽為「世界最美防疫物資」。圖／摘自微博
LVMH生產的乾洗手曝光，被譽為「世界最美防疫物資」。圖／摘自微博
LVMH生產的乾洗手，瓶身來自迪奧。圖／摘自官網
LVMH生產的乾洗手，瓶身來自迪奧。圖／摘自官網

法國 酒精

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