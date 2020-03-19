木村光希姐姐心美Cocomi出道 網友眼睛一亮：是富江！

堪稱投胎投得好，木村光希（Kōki,）的姐姐木村心美也出道了，並且一舉登上日版《VOGUE》封面，同時晉升DIOR代言人；瀏海長髮造型極具東方特色，網友眼尖驚呼，「是伊藤潤二畫的『富江』！」

因著髮型果然有幾分神似富江的神秘色彩，也令人期待她之後的造型路線。木村心美（ Kokomi Kimura） 以Cocomi的藝名出道，妹妹光希也助陣在IG放了兩人合照，po文難掩終於可以曝光姐姐面孔的喜悅之情。