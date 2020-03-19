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木村光希姐姐心美Cocomi出道 網友眼睛一亮：是富江！

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
網友表示木村心美的髮型神似伊藤潤二漫畫的「富江」。圖／取自IG及Toutiao
網友表示木村心美的髮型神似伊藤潤二漫畫的「富江」。圖／取自IG及Toutiao

堪稱投胎投得好，木村光希（Kōki,）的姐姐木村心美也出道了，並且一舉登上日版《VOGUE》封面，同時晉升DIOR代言人；瀏海長髮造型極具東方特色，網友眼尖驚呼，「是伊藤潤二畫的『富江』！」

因著髮型果然有幾分神似富江的神秘色彩，也令人期待她之後的造型路線。木村心美（ Kokomi Kimura） 以Cocomi的藝名出道，妹妹光希也助陣在IG放了兩人合照，po文難掩終於可以曝光姐姐面孔的喜悅之情。

在這波IG釋出的照片中，木村心美放了在巴黎拍攝的照片，以巴黎鐵塔的璀璨夕陽為背景，Cocomi表示，「很榮幸可以和DIOR合作，我會全力以赴帶來最佳表現。」她也穿了DIOR的Bar Jacket，貼文寫著穿上這件剛柔並濟的經典外套，很有優雅女人味；也拍攝數張手拿DIOR香水，以及詮釋Lady Dior和30 Montaigne包款的美圖。

木村心美以巴黎鐵塔為背景拍攝美圖。圖／取自IG
木村心美以巴黎鐵塔為背景拍攝美圖。圖／取自IG
木村心美甫出道就拿下DIOR代言，身穿Bar Jacket。圖／取自IG
木村心美甫出道就拿下DIOR代言，身穿Bar Jacket。圖／取自IG
木村心美甫出道就穿了DIOR與使用同品牌彩妝，登上日版《VOGUE》封面。圖／取自IG
木村心美甫出道就穿了DIOR與使用同品牌彩妝，登上日版《VOGUE》封面。圖／取自IG
木村光希（右）在IG曝光與心美的合照。圖／取自IG
木村光希（右）在IG曝光與心美的合照。圖／取自IG
木村心美甫出道就拿下DIOR代言，身穿Bar Jacket、手拿Lady Dior。圖／取自IG
木村心美甫出道就拿下DIOR代言，身穿Bar Jacket、手拿Lady Dior。圖／取自IG
木村心美穿上DIOR 2020春夏系列配襯30 Montaigne手袋。圖／取自IG
木村心美穿上DIOR 2020春夏系列配襯30 Montaigne手袋。圖／取自IG
網友表示木村心美的髮型神似伊藤潤二漫畫的「富江」。圖／取自新浪
網友表示木村心美的髮型神似伊藤潤二漫畫的「富江」。圖／取自新浪

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