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木村光希姐姐心美Cocomi出道 網友眼睛一亮：是富江！
堪稱投胎投得好，木村光希（Kōki,）的姐姐木村心美也出道了，並且一舉登上日版《VOGUE》封面，同時晉升DIOR代言人；瀏海長髮造型極具東方特色，網友眼尖驚呼，「是伊藤潤二畫的『富江』！」
因著髮型果然有幾分神似富江的神秘色彩，也令人期待她之後的造型路線。木村心美（ Kokomi Kimura） 以Cocomi的藝名出道，妹妹光希也助陣在IG放了兩人合照，po文難掩終於可以曝光姐姐面孔的喜悅之情。
在這波IG釋出的照片中，木村心美放了在巴黎拍攝的照片，以巴黎鐵塔的璀璨夕陽為背景，Cocomi表示，「很榮幸可以和DIOR合作，我會全力以赴帶來最佳表現。」她也穿了DIOR的Bar Jacket，貼文寫著穿上這件剛柔並濟的經典外套，很有優雅女人味；也拍攝數張手拿DIOR香水，以及詮釋Lady Dior和30 Montaigne包款的美圖。
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