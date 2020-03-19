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茶改場輔導 有柑橘、花香及焦糖奶油味的咖啡在台東
台東受到黑潮與中央山脈並列影響，平均氣溫比西部高0.5℃左右，屬於典型的亞熱帶氣候，非常適合咖啡的生長。
根據記載，在日據時期花東就是台灣咖啡的主要產地，其中在台東縣東河與鹿野鄉就有咖啡栽培記錄，1934年日本人曾於泰源地區廣植20多公頃的咖啡園；民國95至107年間，台東咖啡種植面積由26公頃增加至170公頃，呈現倍數成長，咖啡產業逐漸成形，目前產區主要集中於太麻里鄉、金峰鄉與達仁鄉等地，面積僅次於屏東縣與南投縣，為全國第三大種植地區。
農委會茶改場表示，台東咖啡種植集中在海拔500至800公尺山區，因日夜溫差大，使得咖啡蓄積更多的營養物質，因此，台東咖啡滋味醇厚且帶有柑橘、花香及焦糖奶油等豐富迷人的風味，有別於台灣西部咖啡，可媲美國際上的頂級精品咖啡。
茶改場場長蘇宗振表示，為建立台東咖啡產業的品牌與獨特性，台東分場也將咖啡產業輔導列為重心，持續投入專家研究及資源輔導，每年於主要栽培鄉鎮舉辦咖啡專業講習訓練，提供咖啡農栽培管理與加工處理等專業知識，並實地至咖啡園與農友互相交流。
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