聽新聞
test
0:00 / 0:00
迷客夏進駐板橋車站 首賣柳丁綠茶冰棒、飲品買1送1
看準通勤客、上班族的茶飲需求，Global Mall環球購物中心板橋車站引進「迷客夏」於3月20日開幕，除了喝得到熱銷鮮奶茶、大甲芋頭鮮奶等手搖飲外，更首賣「柳丁綠茶冰棒」，將年銷300萬杯的柳丁綠茶變成冰棒。3月20日至3月23日開幕連續4天推出限量「買一送一」。
「迷客夏」將店內人氣茶飲柳丁綠茶變身「柳丁綠茶冰棒」，柳丁搭配茉莉薰香綠茶，口感清爽甘醇，讓喜愛這款風味的消費者有了新選擇，每支售價45元。
慶祝開幕，環球購物中心板橋車站「迷客夏」推出「買一送一」活動，3月20日至3月23日期間，每日兩時段分別為上午9點、晚上6點開始各限量100名額，單筆消費任一飲品，即可獲得「招牌珍珠伯爵紅茶拿鐵」兌換券一張。
此外，再推「彈珠台最高1折」活動，3月20日至3月23日，單次消費即可玩一次，有機會彈到10張折價券、折扣5折、柳丁綠茶冰棒一支、果乾一包等獎項，最高可獲1折優惠。「迷客夏」同時推出多種口味果乾，包括芒果、情人果、芭樂乾，單包45元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言