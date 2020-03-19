迷客夏進駐板橋車站 首賣柳丁綠茶冰棒、飲品買1送1

看準通勤客、上班族的茶飲需求，Global Mall環球購物中心板橋車站引進「迷客夏」於3月20日開幕，除了喝得到熱銷鮮奶茶、大甲芋頭鮮奶等手搖飲外，更首賣「柳丁綠茶冰棒」，將年銷300萬杯的柳丁綠茶變成冰棒。3月20日至3月23日開幕連續4天推出限量「買一送一」。

「迷客夏」將店內人氣茶飲柳丁綠茶變身「柳丁綠茶冰棒」，柳丁搭配茉莉薰香綠茶，口感清爽甘醇，讓喜愛這款風味的消費者有了新選擇，每支售價45元。

慶祝開幕，環球購物中心板橋車站「迷客夏」推出「買一送一」活動，3月20日至3月23日期間，每日兩時段分別為上午9點、晚上6點開始各限量100名額，單筆消費任一飲品，即可獲得「招牌珍珠伯爵紅茶拿鐵」兌換券一張。