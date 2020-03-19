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Palladium要你大聲展現態度 首推魔鬼氈系列軍靴
有想法就要大聲說！法國軍靴品牌Palladium延續了「為世界帶來正向改變」年度計畫，在這季推出全新的PAMPA CHANGE系列魔鬼氈潮流軍靴，為可撕黏魔鬼氈布章設計，要穿著者可以自由的黏貼不同標語，提出自己的訴求。
繼關懷自由言論、社會人權、永續環境、性別平權等議題之後，Palladium將PAMPA BOOTS法式軍靴經典原型結合象徵「POSITIVE CHANGE」的可撕黏魔鬼氈布章設計，打造出PAMPA CHANGE魔鬼氈潮流軍靴，傳遞勇敢發聲、付諸行動為社會帶來正向的改變能量。以品牌以源自1947年的經典PAMPA BOOTS軍靴為原型，並加入醒目的LOGO。使用大面積魔鬼氈鞋面設計，搭配印有PROTEST、POSITIVE代表自由發聲的布章，可以自由撕黏出屬於自己潮流態度。
同時，這系列的鞋跟處結合「TOMORROW IS BRIGHT」織帶，傳遞正向概念，而鞋身內側印有「自由、平等、博愛」原文，呼應了法國立國精神。另外，Palladium認為社會持續受到來自氣候變遷、各種來自社會與環境的考驗，所以在CHANGE魔鬼氈系列形象影片中，與年輕世代社會行動家共同為地球發聲、致力為生態環境盡一份力。不僅如此，同樣的概念也被運用在CHANGE潮流單肩包，並與超商龍頭7-ELEVEN合作，推出集點換購活動，僅需6點+399元即可換得，限量共2萬個，讓更多的消費者能感受Palladium所帶來正向改變能量。
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