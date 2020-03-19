Palladium要你大聲展現態度 首推魔鬼氈系列軍靴

有想法就要大聲說！法國軍靴品牌Palladium延續了「為世界帶來正向改變」年度計畫，在這季推出全新的PAMPA CHANGE系列魔鬼氈潮流軍靴，為可撕黏魔鬼氈布章設計，要穿著者可以自由的黏貼不同標語，提出自己的訴求。

繼關懷自由言論、社會人權、永續環境、性別平權等議題之後，Palladium將PAMPA BOOTS法式軍靴經典原型結合象徵「POSITIVE CHANGE」的可撕黏魔鬼氈布章設計，打造出PAMPA CHANGE魔鬼氈潮流軍靴，傳遞勇敢發聲、付諸行動為社會帶來正向的改變能量。以品牌以源自1947年的經典PAMPA BOOTS軍靴為原型，並加入醒目的LOGO。使用大面積魔鬼氈鞋面設計，搭配印有PROTEST、POSITIVE代表自由發聲的布章，可以自由撕黏出屬於自己潮流態度。