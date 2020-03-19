配合防疫「Les 3G 三面情人」演唱會延至七月舉辦

原定四月十一、十二日，在台北國父紀念館舉辦的法語音樂劇巨星演唱會「Les 3G 三面情人」，因配合政府防疫政策，今（3/19）主辦單位聯合數位文創宣布演唱會延期至七月廿五、廿六日舉辦。

因應日前中央流行疫情指揮中心公布之公眾集會因應指引，主辦單位匯集各機關、專家意見，經審慎評估後決定將演唱會延至七月廿五、廿六日，於原場地舉辦，現階段以健康安全為第一優先，並加強防疫相關準備，給耐心等待的歌迷朋友們一個最安心的藝文欣賞空間。

此次「Les 3G 三面情人」演唱會，非常難得地邀請到三位來自法國的音樂劇界巨星，為不讓歌迷朋友們失望，主辦單位呼籲已購票的民眾不必擔心，演出將延期至七月廿五(六)19:30、廿六(日)14:30於原場地舉辦，持原票即可前往觀賞。主辦單位表示，盼全球疫情可早日趨於穩定，繼續帶給大家更多的優質表演藝術活動。