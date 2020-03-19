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時尚就是要滿滿的LOGO！FENDI新表很會
時尚無疑再度吹起LOGO熱潮，從印滿logo和monogram的包包到服裝，只要有logo似乎就是銷售保證。自然，手腕上的表也少不了logo加持，尤其從時尚領域起家的品牌，像愛馬仕將H融入表殼設計的H Hour就熱賣了20多年、古馳的GG running也是多年長賣款。FENDI今年最新作品也大玩F圖騰，不管什麼表款都有logo加持，讓喜歡logo的粉絲可輕易搭配服裝和包包配戴。
將上下顛倒的F is FENDI標誌融入表殼設計的FENDI Run Away系列，新款在表盤鑲嵌斜面鑽石內圈，視覺層次更豐富。另一款新作表盤則裝飾滿滿的品牌代表性的棕色FF logo圖案。可拆換表帶的經典的Selleria推出新款亮面皮革製作的單圈或雙圈Strap You表帶，裝飾滿滿的同色調FF標誌浮雕圖案，備有香檳色和銀色可選。
而直接以品牌FF標誌為表殼造型的Fendimania腕表，則推出兩種不同風格的限量奢華款，鑲嵌璀璨鑽石的FF標誌造型表圈彰顯品牌特色。18K白金款搭配密鑲鑽石表盤，襯上對比的黑色霧面的珍稀皮革表帶，展現優雅氣質。18K黃金款則搭配彷彿夜晚星空的迷人青金石表盤與同色系的深藍色珍稀皮革表帶，呈現令人迷醉的樣貌。兩款腕表各限量50枚。
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