時尚就是要滿滿的LOGO！FENDI新表很會

時尚無疑再度吹起LOGO熱潮，從印滿logo和monogram的包包到服裝，只要有logo似乎就是銷售保證。自然，手腕上的表也少不了logo加持，尤其從時尚領域起家的品牌，像愛馬仕將H融入表殼設計的H Hour就熱賣了20多年、古馳的GG running也是多年長賣款。FENDI今年最新作品也大玩F圖騰，不管什麼表款都有logo加持，讓喜歡logo的粉絲可輕易搭配服裝和包包配戴。

將上下顛倒的F is FENDI標誌融入表殼設計的FENDI Run Away系列，新款在表盤鑲嵌斜面鑽石內圈，視覺層次更豐富。另一款新作表盤則裝飾滿滿的品牌代表性的棕色FF logo圖案。可拆換表帶的經典的Selleria推出新款亮面皮革製作的單圈或雙圈Strap You表帶，裝飾滿滿的同色調FF標誌浮雕圖案，備有香檳色和銀色可選。