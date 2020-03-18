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金葉名氣餅「買2送1」！還有3款「混搭風」新點心

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
外型圓滾的「胖Pan熱狗」，每支45元。圖／金葉名氣餅提供
外型圓滾的「胖Pan熱狗」，每支45元。圖／金葉名氣餅提供

以日本銀座人氣炸肉餅為基礎而生的「金葉名氣餅」，即起將日本超商常見的美式熱狗、唐揚雞作為元素，結合鬆餅、漢堡的料理型態，新推出「胖Pan熱狗」、「唐揚炸雞串」以及「唐揚炸雞堡」等新品。另再推出「週末省銅板」優惠，只要在週末購買2個名氣餅，即可贈送1個名氣餅。

金葉名氣餅是日本銀座名店「MAKANAIKIICHI和食料理店」店中「名氣餅」的台灣版本，供應有牛肉、豬肉、鮮蝦、野菜等不同口味。而熱狗在日本便利超商是常見的點心，也是台灣常見的街頭小吃。金葉名氣餅本次特以日本鬆餅粉製的麵團外衣，設計出外型圓滾的「胖Pan熱狗」，外皮酥脆鬆軟，還可淋上黃芥末、蕃茄醬食用，每支45元。結合台式鹽酥雞與日式炸雞的「唐揚炸雞串」，有著日式風的香脆外衣，再搭配台式蒜香胡椒鹽，創造出中日混合的滋味，每份50元。金葉名氣餅並以唐揚炸雞為主角，設計出「唐揚炸雞堡」，每份85元。

本次的新菜單自即日起至3月27日起，陸續於全台分店登場。另外自即日起開始，金葉名氣餅於每週六、日，推出週末優惠。在全台門市購買任口味名氣餅2顆，即再贈送牛肉或豬肉口味名氣餅1顆。

結合台式鹽酥雞與日式炸雞的「唐揚炸雞串」，每份50元。圖／金葉名氣餅提供
結合台式鹽酥雞與日式炸雞的「唐揚炸雞串」，每份50元。圖／金葉名氣餅提供
以唐揚炸雞為主角的「唐揚炸雞堡」，每份85元。圖／金葉名氣餅提供
以唐揚炸雞為主角的「唐揚炸雞堡」，每份85元。圖／金葉名氣餅提供

超商 漢堡

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