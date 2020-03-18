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牽絲越長、折扣越多！魷魚大叔推出「起司牽絲大賽」
頂呱呱集團旗下的「Uncles魷魚大叔」韓國料理，自3月21日起推出「起司海怪對抗賽」，民眾可以挑戰起司牽絲比賽，拉得越長、折扣越多，最多可現折160元。另外還有泡菜炒飯、大叔炸雞等人氣商品的優惠價，最高現省101元。
Uncles魷魚大叔目前在台有2間分店，分別位於板橋環球以及新竹大魯閣湳雅廣場內。店內以韓國布帳馬車以及韓國路邊攤相關造景為主，帶來充滿韓國在地的氛圍。店內也提供韓國炸雞、部隊鍋、辣炒年糕等韓國常見的料理。
本次的「起司海怪對抗賽」活動時間自3月31日至4月30日。民眾點購「花都開好了＋起司火焰辣炒年糕」就可參加挑戰。將鍋內的起司牽絲拉至45公分高，現折70元；牽絲至80公分高，現折110元，若達到100公分以上，則現折160元。
Uncles魷魚大叔也推出3款新品，包括單人部隊鍋、辣炒魷魚、韓式菠菜，售價自150～290元。另外同一時期內，「泡菜炒飯」原價290元，優惠價199元；醬油口味大叔炸雞原價420元，特價319元；辣醬口味大叔炸雞原價420元，特價349元。
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