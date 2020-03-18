全新MacBook Air效能加倍又降價 教育價不到三萬即入手

除了iPad Pro，蘋果今天也更新了MacBook Air，具有更快速的效能、新版剪刀腳結構的巧控鍵盤、兩倍的儲存容量，最重要的是比去年才推出的版本再降價2,000元，建議售價31,900元起，教育優惠價更只要28,700元起。

全新擁有13吋Retina顯示器的MacBook Air，CPU效能提升最快可達兩倍，繪圖效能提升最高可達80%，可輕鬆完成日常文書處理，拿來玩遊戲也沒問題。容量最低256GB起，是上一代的兩倍，最高則可支援2TB SSD規格。