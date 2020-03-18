快訊

觀光局發禁令 明起至4月底旅行社出入境團全暫停

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全新MacBook Air效能加倍又降價 教育價不到三萬即入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全新MacBook Air配備Intel Iris Graphics，能用比以往更快的速度，執行如編輯影片等需要大量繪圖處理的活動。圖／蘋果提供
全新MacBook Air配備Intel Iris Graphics，能用比以往更快的速度，執行如編輯影片等需要大量繪圖處理的活動。圖／蘋果提供

除了iPad Pro，蘋果今天也更新了MacBook Air，具有更快速的效能、新版剪刀腳結構的巧控鍵盤、兩倍的儲存容量，最重要的是比去年才推出的版本再降價2,000元，建議售價31,900元起，教育優惠價更只要28,700元起。

全新擁有13吋Retina顯示器的MacBook Air，CPU效能提升最快可達兩倍，繪圖效能提升最高可達80%，可輕鬆完成日常文書處理，拿來玩遊戲也沒問題。容量最低256GB起，是上一代的兩倍，最高則可支援2TB SSD規格。

新版MacBook Air配備了全新巧控鍵盤，這款鍵盤於16吋MacBook Pro推出時首度亮相，重新設計的剪刀式結構具備1公釐的鍵程，同時方向鍵採用全新的倒T形排列，提供舒適穩定且更容易盲打的按鍵體驗。再加上嚴密保護使用者隱私的Touch ID、寬闊的觸控式軌跡板、滿足一天的電池續航力，還有功能強大的macOS Catalina作業系統，讓MacBook Air成為蘋果筆電入門首選！

全新MacBook Air，效能提升最快可達兩倍，比去年才推出的版本再降價2,000元，建議售價31,900元起。圖／蘋果提供
全新MacBook Air，效能提升最快可達兩倍，比去年才推出的版本再降價2,000元，建議售價31,900元起。圖／蘋果提供
MacBook Air配備全新巧控鍵盤，採用與16吋MacBook Pro相同的新版剪刀式結構，提供更舒適穩定的按鍵體驗。圖／蘋果提供
MacBook Air配備全新巧控鍵盤，採用與16吋MacBook Pro相同的新版剪刀式結構，提供更舒適穩定的按鍵體驗。圖／蘋果提供
MacBook Air的「接續互通」功能，可與iPhone、iPad和Apple Watch完美搭配。圖／蘋果提供
MacBook Air的「接續互通」功能，可與iPhone、iPad和Apple Watch完美搭配。圖／蘋果提供

蘋果 MacBook Air

延伸閱讀

蘋果推新iPad Pro 雙鏡頭+觸控板支援 比筆電更強大

蘋果發表新iPad Pro！內建3D物件掃描相機 也推新筆電

電腦大廠搶推新品 迎接V型反彈商機

搭載Arm架構處理器的新款MacBook 可能今年底前亮相

相關新聞

全新MacBook Air效能加倍又降價 教育價不到三萬即入手

除了iPad Pro，蘋果今天也更新了MacBook Air，具有更快速的效能、新版剪刀腳結構的巧控鍵盤、兩倍的儲存容量...

蘋果推新iPad Pro 雙鏡頭+觸控板支援 比筆電更強大

正當全球還在猜新iPhone到底長什麼樣？蘋果選擇無預警發表全新iPad Pro，除了配備突破性光學雷達掃描儀，也預告新...

劉嘉玲3金句開示女人「愛自己，才有資格要別人愛妳」

54歲的凍齡天后劉嘉玲，與老公梁朝偉有好感情，在事業上依然持續有發展，是不少女人羨慕的對象，但劉嘉玲能成為指標對象，靠得...

屈臣氏、康是美「櫻花季」粉嫩登場！美妝、香氛、洗沐用品特價快買一波

春天就是要追櫻花季，屈臣氏、康是美推出多款櫻花限定商品，從美妝、保養、香氛到個人用品全都有，就算宅在家也能輕鬆享受最美的...

「舌頭草」有點可愛 在三宅一生．田中一光特展出現了

三宅一生舉辦田中一光特展（Ikko Tanaka ISSEY MIYAKE．No.5），地點位於台北華山1914文化創意...

伯爵鑠金之旅再啟 1140萬珠寶表鑲莫桑比克紅寶美到炸

雖然疫情逐漸延燒，連帶影響高級精品與腕表，但美好的事物總能帶來雀躍心情、振奮人心。伯爵（PIAGET）去年曾在秋冬以「G...

兩大量販振興防疫宅經濟！家樂福限時5天家電館優惠

防疫在家，居家生活品質不能打折！兩大量販通路品牌近期皆針對家電用品等推出促銷活動；家樂福提供限時5天的熱門家電館快閃優惠...

遠傳心5G早鳥優惠！辦iPhone 11預約半年後換購5G新機

今年下半年最火熱的話題就是5G與新iPhone，遠傳電信心5G早鳥優惠推出「搶得先機」方案，即日起至4月30日申辦iPh...

U值媒／可樂豬，自己做很簡單！

早有聽聞可樂的妙用，可用來煮豬腳，大腸，鷄翅，因為可樂中的碳酸可軟化肉質，糖可上色，煮出來的肉，色香味俱全！

微糖苦甜拿鐵色好顯白！3INA「微刺青印色唇釉」新上市

素有「色票霸主」稱號的3INA，今年隆重打造新品「微刺青印色唇釉」，以顯白的微糖苦甜拿鐵色系為主，優雅百搭的特質適合搭配...

U值媒／自由是什麼？監獄犯人最明白

2020，Imdb之王重返大銀幕了！20多年的等待，正如片中的主角，20多年的努力，才得以重見天日，我們就像獄中的囚犯，一再傳頌安迪的傳奇，但20多年後我們仍然在獄中，因為世界越來越危險，而石牆越來越安全，這也使得這部電影前所未有的重要，他讓我們重新一窺自由究竟是什麼，以及我們是如何身處不自由的狀態而不自知。

疫情越演越烈 香奈兒確定取消卡布里島度假大秀

受到新型冠狀病毒（Covid-19）肺炎全球肆虐的影響，昨天我們才看到眾家精品接連取消了早春大秀活動，今日香奈兒官方也正...

熱門新聞

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

全聯We Sweet宇治抹茶舖開張！富士山奶凍初登場

不是詐騙訊息！ 「口罩2.0」預購資訊更正通知長這樣

台土斷航！土耳其航空：伊斯坦堡往返台北停飛至4月1日

鵝被石虎入侵嚇到「剉青屎」 苗栗縣今年擴大生態給付

旅行社接連跟進！雄獅、東南、可樂、易遊網停出4月團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。