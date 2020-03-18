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全新MacBook Air效能加倍又降價 教育價不到三萬即入手
除了iPad Pro，蘋果今天也更新了MacBook Air，具有更快速的效能、新版剪刀腳結構的巧控鍵盤、兩倍的儲存容量，最重要的是比去年才推出的版本再降價2,000元，建議售價31,900元起，教育優惠價更只要28,700元起。
全新擁有13吋Retina顯示器的MacBook Air，CPU效能提升最快可達兩倍，繪圖效能提升最高可達80%，可輕鬆完成日常文書處理，拿來玩遊戲也沒問題。容量最低256GB起，是上一代的兩倍，最高則可支援2TB SSD規格。
新版MacBook Air配備了全新巧控鍵盤，這款鍵盤於16吋MacBook Pro推出時首度亮相，重新設計的剪刀式結構具備1公釐的鍵程，同時方向鍵採用全新的倒T形排列，提供舒適穩定且更容易盲打的按鍵體驗。再加上嚴密保護使用者隱私的Touch ID、寬闊的觸控式軌跡板、滿足一天的電池續航力，還有功能強大的macOS Catalina作業系統，讓MacBook Air成為蘋果筆電入門首選！
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