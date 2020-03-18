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蘋果推新iPad Pro 雙鏡頭+觸控板支援 比筆電更強大

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
透過全新iPad Pro內的ARKit和深度感測器等各項增強功能，可為物理治療師及患者提供全新行動評估工具，並提供量化數據。圖／蘋果提供
透過全新iPad Pro內的ARKit和深度感測器等各項增強功能，可為物理治療師及患者提供全新行動評估工具，並提供量化數據。圖／蘋果提供

正當全球還在猜新iPhone到底長什麼樣？蘋果選擇無預警發表全新iPad Pro，除了配備突破性光學雷達掃描儀，也預告新的iPadOS將帶來觸控式軌跡板支援。同步亮相的還有專為iPad Pro設計的全新巧控鍵盤，具備懸浮式設計、背光鍵盤及觸控式軌跡板，帶來與電腦鍵盤更接近的舒適體驗。

全新iPad Pro最驚喜的進化，就是加入1000萬像素超廣角相機與錄音室等級麥克風，以及突破性的光學雷達掃描儀，可提供深度感測功能，以達成更多專業級工作流程，以及對專業級照片與影片App的支援功能，更是一款強大的AR擴增實境裝置。透過更強大的硬體規格，讓iPad Pro成為最具有有創造力的隨身配備。

蘋果也預告，在iPadOS 13.4上，將為iPad帶來觸控式軌跡板支援，並針對iPad 完全重新設計，而非單純複製macOS上的體驗。當使用者在觸控式軌跡板上移動手指時，指標會優雅地轉換，以突顯使用者介面元素。觸控式軌跡板上的多點觸控手勢可讓使用者不需抬手，就能快速輕鬆地操控整個系統，為使用者帶來全新操作iPad的方式。

新款iPad Pro提供11吋及12.9吋兩種尺寸，11吋建議售價25,900元起、12.9 吋建議售價32,900緣起。即日起於包括美國在內30個國家和地區的Apple Store App內開放訂購，巧控鍵盤則將於5月上市。但台灣消費者都還要再等等。

適用於iPad Pro的巧控鍵盤，透過懸浮式設計展現絢麗的多點觸控螢幕。圖／蘋果提供
適用於iPad Pro的巧控鍵盤，透過懸浮式設計展現絢麗的多點觸控螢幕。圖／蘋果提供
蘋果推出全新iPad Pro與巧控鍵盤。圖／蘋果提供
蘋果推出全新iPad Pro與巧控鍵盤。圖／蘋果提供
全新巧控鍵盤配備觸控式軌跡板，可提供歷來 iPad 上最出色的打字體驗。圖／蘋果提供
全新巧控鍵盤配備觸控式軌跡板，可提供歷來 iPad 上最出色的打字體驗。圖／蘋果提供
iPad Pro的光學雷達掃描儀與ARKit，讓使用者能透過擴增實境方式擺設個別家具，並為整個空間進行室內陳設。圖／蘋果提供
iPad Pro的光學雷達掃描儀與ARKit，讓使用者能透過擴增實境方式擺設個別家具，並為整個空間進行室內陳設。圖／蘋果提供
首度擁有雙鏡頭的iPad Pro，新增了1000萬像素超廣角相機與光學雷達掃描儀。圖／蘋果提供
首度擁有雙鏡頭的iPad Pro，新增了1000萬像素超廣角相機與光學雷達掃描儀。圖／蘋果提供

iPad Pro 蘋果 Apple

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