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劉嘉玲3金句開示女人「愛自己，才有資格要別人愛妳」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
劉嘉玲分享自己的凍齡秘訣。圖／雅詩蘭黛提供
劉嘉玲分享自己的凍齡秘訣。圖／雅詩蘭黛提供

54歲的凍齡天后劉嘉玲，與老公梁朝偉有好感情，在事業上依然持續有發展，是不少女人羨慕的對象，但劉嘉玲能成為指標對象，靠得是後天的努力與認真，她曾經對於自己的人生體驗，說過不少金句，一起來看看劉嘉玲的3句名言，從中獲得一些啟發。

「你只有很愛護你自己，才有資格要求別人來愛你！」

劉嘉玲認為，女人要先懂得愛護自己，對自己好，保持好樂觀態度與完美狀態，才有資格要求別人來愛妳，如果女人都不懂得自己愛自己，別人當然不會愛妳。

「好的東西都不會太便宜，女人一定要投資自己、寵愛自己！」

很多女人，把錢都花在沒必要的地方，但譬如衣物、配件與保養，卻花比較少的錢，劉嘉玲就認為，好的東西一定要懂得投資，有投資才會得到回報。

「我喜歡站在巔峰，更享受用10000小時成就更好的自己」

這句話，真實說出劉嘉玲的心聲，能夠成為凍齡天后，是必須要花上10000小時，成就自己的。

劉嘉玲也分享，自己的凍齡秘訣，除了要有樂觀的心態外，持續運動，吃東西與保養都得要重視，她對保養非常講究，也曝光愛用的頂級保養品，就是雅詩蘭黛「白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜」，也因為劉嘉玲愛用，被暱稱為「天后乳霜」。

天后乳霜的頂級抗老成分，就是黑鑽松露的精萃，經過專利9道工法萃取而出，分有兩種質地，包括「水潤清爽」與「濃郁霜感」，持續使用，可以讓肌膚「澎、彈、緊、潤、亮」・雅詩蘭黛研發白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜，秉持的原則就是「不惜一切代價，只為最好而生」，幫助女人投資自己，成就更美好的自己。

雅詩蘭黛白金級黑鑽松露雙活萃全新升級版／30ml／19,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛白金級黑鑽松露雙活萃全新升級版／30ml／19,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜50ml／18,800元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜50ml／18,800元。圖／雅詩蘭黛提供
劉嘉玲的金句，值得女人們都看看。圖／雅詩蘭黛提供
劉嘉玲的金句，值得女人們都看看。圖／雅詩蘭黛提供

抗老 專利 劉嘉玲

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