屈臣氏、康是美「櫻花季」粉嫩登場！美妝、香氛、洗沐用品特價快買一波

春天就是要追櫻花季，屈臣氏、康是美推出多款櫻花限定商品，從美妝、保養、香氛到個人用品全都有，就算宅在家也能輕鬆享受最美的櫻花粉色狂潮。

屈臣氏眾多開架美妝紛紛推出櫻花限定包裝，輕鬆呈現粉嫩春櫻好氣色，像是ettusais艾杜紗Jelly櫻花限定組集結明星商品高機能妝前修飾乳、高機能毛孔保水精華，打造櫻花般粉嫩好膚質，還有屈臣氏獨家限定的ETUDE HOUSE微熱櫻花眼彩盤、1028超吸油蜜粉餅－櫻花季及1028深層清潔眼唇卸妝液EX版等；另外也嚴選多款櫻花香氣的淡香精及沐浴、洗髮品，不僅外型粉嫩可愛，使用後更彷彿走進櫻花大道般讓人心花朵朵開，首推Love Passport 春櫻飛揚淡香精、BOTANIST植物性春意櫻花洗髮精。

康是美今年「櫻花季」活動引進多款櫻花主題商品，包括我的美麗日記櫻花淨白柔嫩面膜、freeplus櫻花限定組、古寶無患子櫻花沐浴露、ettusais艾杜紗Jelly櫻花限定組、期間限定版的VENUS SPA櫻花系女孩護手霜與VENUS SPA櫻花系女孩香氛膏等，即日起至4月14日推出多項超值優惠，全店櫻花季指定商品可享會員點數兩倍送；除了全台400家康是美門市之外，也同步於eShop官網開跑。