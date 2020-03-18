快訊

英「佛系防疫」思維：延緩醫療崩潰、降低經濟衝擊

獨／兒美返台發燒住院 台中都發局長主動自主管理14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屈臣氏、康是美「櫻花季」粉嫩登場！美妝、香氛、洗沐用品特價快買一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏眾多開架美妝紛紛推出櫻花限定包裝，打造粉嫩春櫻好氣色。圖／屈臣氏提供
屈臣氏眾多開架美妝紛紛推出櫻花限定包裝，打造粉嫩春櫻好氣色。圖／屈臣氏提供

春天就是要追櫻花季，屈臣氏、康是美推出多款櫻花限定商品，從美妝、保養、香氛到個人用品全都有，就算宅在家也能輕鬆享受最美的櫻花粉色狂潮。

屈臣氏眾多開架美妝紛紛推出櫻花限定包裝，輕鬆呈現粉嫩春櫻好氣色，像是ettusais艾杜紗Jelly櫻花限定組集結明星商品高機能妝前修飾乳、高機能毛孔保水精華，打造櫻花般粉嫩好膚質，還有屈臣氏獨家限定的ETUDE HOUSE微熱櫻花眼彩盤、1028超吸油蜜粉餅－櫻花季及1028深層清潔眼唇卸妝液EX版等；另外也嚴選多款櫻花香氣的淡香精及沐浴洗髮品，不僅外型粉嫩可愛，使用後更彷彿走進櫻花大道般讓人心花朵朵開，首推Love Passport 春櫻飛揚淡香精、BOTANIST植物性春意櫻花洗髮精。

康是美今年「櫻花季」活動引進多款櫻花主題商品，包括我的美麗日記櫻花淨白柔嫩面膜、freeplus櫻花限定組、古寶無患子櫻花沐浴露、ettusais艾杜紗Jelly櫻花限定組、期間限定版的VENUS SPA櫻花系女孩護手霜與VENUS SPA櫻花系女孩香氛膏等，即日起至4月14日推出多項超值優惠，全店櫻花季指定商品可享會員點數兩倍送；除了全台400家康是美門市之外，也同步於eShop官網開跑。

康是美限定販售的CLAYGE海泥洗潤髮櫻花組散發覆盆莓、芍藥的香甜療癒香氣，還有日本原裝進口高絲SUPREME 洗髮精的日本高絲爵戀極致氨基酸香氛洗潤護組，前調有著柑橘、佛手柑、葡萄柚的清香，中調是淡雅玫瑰、天竺葵、鈴蘭香氛，最後散發出沉穩木質調的雪松。

Love Passport春櫻飛揚淡香精，原價820元、屈臣氏特價750元。圖／屈臣氏提供
Love Passport春櫻飛揚淡香精，原價820元、屈臣氏特價750元。圖／屈臣氏提供
1028深層清潔眼唇卸妝液EX版90ml，原價399元、換購價199元。圖／屈臣氏提供
1028深層清潔眼唇卸妝液EX版90ml，原價399元、換購價199元。圖／屈臣氏提供
我的美麗日記櫻花淨白柔嫩面膜7入，原價250元、康是美特價3件599元，限量2萬盒。圖／康是美提供
我的美麗日記櫻花淨白柔嫩面膜7入，原價250元、康是美特價3件599元，限量2萬盒。圖／康是美提供
我的心機高效安瓶EX粉嫩氣色面膜4入，原價299元、康是美全店加購特價99元，限量4萬盒。圖／康是美提供
我的心機高效安瓶EX粉嫩氣色面膜4入，原價299元、康是美全店加購特價99元，限量4萬盒。圖／康是美提供
日本高絲爵戀極致氨基酸香氛洗潤護組（潤澤），原價1,100元、康是美特價960元。圖／康是美提供
日本高絲爵戀極致氨基酸香氛洗潤護組（潤澤），原價1,100元、康是美特價960元。圖／康是美提供
屈臣氏獨家的ETUDE HOUSE微熱櫻花眼彩盤，售價550元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家的ETUDE HOUSE微熱櫻花眼彩盤，售價550元。圖／屈臣氏提供
BOTANIST植物性春意櫻花洗髮精，原價550元、屈臣氏特價495元。圖／屈臣氏提供
BOTANIST植物性春意櫻花洗髮精，原價550元、屈臣氏特價495元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家的1028超吸油蜜粉餅－櫻花季，原價189元、活動期間任選第2件5折。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家的1028超吸油蜜粉餅－櫻花季，原價189元、活動期間任選第2件5折。圖／屈臣氏提供
VENUS SPA櫻花系女孩護手霜原價280元、康是美特價199元，限量500組；VENUS SPA櫻花系女孩香氛膏原價480元、康是美特價399元，限量500組。圖／康是美提供
VENUS SPA櫻花系女孩護手霜原價280元、康是美特價199元，限量500組；VENUS SPA櫻花系女孩香氛膏原價480元、康是美特價399元，限量500組。圖／康是美提供
CLAYGE海泥溫和潔淨卸妝凝露－櫻花限量版，原價550元、康是美特價480元。圖／康是美提供
CLAYGE海泥溫和潔淨卸妝凝露－櫻花限量版，原價550元、康是美特價480元。圖／康是美提供
屈臣氏網羅各式各樣的櫻花限定商品，從美妝、保養、香氛到個人用品都有。圖／屈臣氏提供
屈臣氏網羅各式各樣的櫻花限定商品，從美妝、保養、香氛到個人用品都有。圖／屈臣氏提供

櫻花季 洗髮 沐浴

延伸閱讀

阿里山櫻王盛開 還有800株重瓣櫻月底綻放

7-11集點、預購可愛再出招！「奇奇蒂蒂傘、小熊維尼雙層櫃」萌翻

粉紅風暴絕美來襲！「台中新社」3大賞櫻秘境滿開炸裂 古厝配櫻花也美翻

訓練心得／狗殷勤古道 Trail Run

相關新聞

屈臣氏、康是美「櫻花季」粉嫩登場！美妝、香氛、洗沐用品特價快買一波

春天就是要追櫻花季，屈臣氏、康是美推出多款櫻花限定商品，從美妝、保養、香氛到個人用品全都有，就算宅在家也能輕鬆享受最美的...

劉嘉玲3金句開示女人「愛自己，才有資格要別人愛妳」

54歲的凍齡天后劉嘉玲，與老公梁朝偉有好感情，在事業上依然持續有發展，是不少女人羨慕的對象，但劉嘉玲能成為指標對象，靠得...

「舌頭草」有點可愛 在三宅一生．田中一光特展出現了

三宅一生舉辦田中一光特展（Ikko Tanaka ISSEY MIYAKE．No.5），地點位於台北華山1914文化創意...

伯爵鑠金之旅再啟 1140萬珠寶表鑲莫桑比克紅寶美到炸

雖然疫情逐漸延燒，連帶影響高級精品與腕表，但美好的事物總能帶來雀躍心情、振奮人心。伯爵（PIAGET）去年曾在秋冬以「G...

兩大量販振興防疫宅經濟！家樂福限時5天家電館優惠

防疫在家，居家生活品質不能打折！兩大量販通路品牌近期皆針對家電用品等推出促銷活動；家樂福提供限時5天的熱門家電館快閃優惠...

遠傳心5G早鳥優惠！辦iPhone 11預約半年後換購5G新機

今年下半年最火熱的話題就是5G與新iPhone，遠傳電信心5G早鳥優惠推出「搶得先機」方案，即日起至4月30日申辦iPh...

U值媒／可樂豬，自己做很簡單！

早有聽聞可樂的妙用，可用來煮豬腳，大腸，鷄翅，因為可樂中的碳酸可軟化肉質，糖可上色，煮出來的肉，色香味俱全！

微糖苦甜拿鐵色好顯白！3INA「微刺青印色唇釉」新上市

素有「色票霸主」稱號的3INA，今年隆重打造新品「微刺青印色唇釉」，以顯白的微糖苦甜拿鐵色系為主，優雅百搭的特質適合搭配...

U值媒／自由是什麼？監獄犯人最明白

2020，Imdb之王重返大銀幕了！20多年的等待，正如片中的主角，20多年的努力，才得以重見天日，我們就像獄中的囚犯，一再傳頌安迪的傳奇，但20多年後我們仍然在獄中，因為世界越來越危險，而石牆越來越安全，這也使得這部電影前所未有的重要，他讓我們重新一窺自由究竟是什麼，以及我們是如何身處不自由的狀態而不自知。

疫情越演越烈 香奈兒確定取消卡布里島度假大秀

受到新型冠狀病毒（Covid-19）肺炎全球肆虐的影響，昨天我們才看到眾家精品接連取消了早春大秀活動，今日香奈兒官方也正...

隨DM免費取！愛買量販編上億元發家電振興抵用券2千元

防疫在家，更要提升居家生活品質，愛買量販編列上億元預算，發放「家電振興抵用券」。

Vitantonio鬆餅機出新品 內建計時器、14款烤盤花樣多

近年代購圈相當熱門，被眾多網友暱稱為「小V」的日本小家電品牌Vitantonio，最夯的烘焙神器—鬆餅機推出新品了，新增...

熱門新聞

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

不是詐騙訊息！ 「口罩2.0」預購資訊更正通知長這樣

台土斷航！土耳其航空：伊斯坦堡往返台北停飛至4月1日

鵝被石虎入侵嚇到「剉青屎」 苗栗縣今年擴大生態給付

全聯We Sweet宇治抹茶舖開張！富士山奶凍初登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。