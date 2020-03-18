「舌頭草」有點可愛 在三宅一生．田中一光特展出現了

三宅一生舉辦田中一光特展（Ikko Tanaka ISSEY MIYAKE．No.5），地點位於台北華山1914文化創意產業園區，自2016年推出至今為第5屆，透過展覽也讓更多人了解三宅一生時裝的魅力與特色，展期將至3月22日止。

平面設計師田中一光的作品轉變為服裝系列，是此展覽的宗旨，每件作品都在嚴選素材、色彩的過程中，忠實表達田中一光的世界觀，讓穿著者在簡約的線條中，展現充滿活力的姿態。本次的展品自「植物園」系列中選出，除了縐褶素材之外，也有如微風吹拂般剪裁的棉質外套、裙裝，以想像力、幾何圖形描繪出各種植物的伸展線條，呈現抒放自由的風格。展場設計呼應田中一光與服裝結合的作品，以純淨的白色為基底、點綴鮮明活潑的色調，運用在純白畫布上作畫的概念打造，更具藝術氣息，展場內也同步展出田中一光的畫作海報，訪客在參觀動線中可循序漸進了解創作的故事脈絡。展覽空間內的座椅，使用環保再生材質製成，呼應品牌從設計到生產的流程對於環境友善的重視。