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「舌頭草」有點可愛 在三宅一生．田中一光特展出現了

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
田中一光「植物園」系列百合花服裝作品。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光「植物園」系列百合花服裝作品。圖／ISSEY MIYAKE提供

三宅一生舉辦田中一光特展（Ikko Tanaka ISSEY MIYAKE．No.5），地點位於台北華山1914文化創意產業園區，自2016年推出至今為第5屆，透過展覽也讓更多人了解三宅一生時裝的魅力與特色，展期將至3月22日止。

平面設計師田中一光的作品轉變為服裝系列，是此展覽的宗旨，每件作品都在嚴選素材、色彩的過程中，忠實表達田中一光的世界觀，讓穿著者在簡約的線條中，展現充滿活力的姿態。本次的展品自「植物園」系列中選出，除了縐褶素材之外，也有如微風吹拂般剪裁的棉質外套、裙裝，以想像力、幾何圖形描繪出各種植物的伸展線條，呈現抒放自由的風格。展場設計呼應田中一光與服裝結合的作品，以純淨的白色為基底、點綴鮮明活潑的色調，運用在純白畫布上作畫的概念打造，更具藝術氣息，展場內也同步展出田中一光的畫作海報，訪客在參觀動線中可循序漸進了解創作的故事脈絡。展覽空間內的座椅，使用環保再生材質製成，呼應品牌從設計到生產的流程對於環境友善的重視。

此次展出及運用在服裝上的作品是田中一光「植物園」系列，於1990年的個展中曾展出，並非素描作品，而是透利刃裁成的紙片展現筆直線條，加上彩色紙片拼貼，創作出兒童繪畫般的自由感，包括百合、日本鳶尾花和想像出來的舌頭草（shitadashiso）等圖像，以鮮明輪廓、極簡色塊，傳達植物在田中一光眼中的生命力。

田中一光特展於台北華山1914文化創意產業園區展出。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光特展於台北華山1914文化創意產業園區展出。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光特展中以1990年個展中的舌頭草（綠底圖樣）和百合（橘底、籃底圖樣）呼應服裝。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光特展中以1990年個展中的舌頭草（綠底圖樣）和百合（橘底、籃底圖樣）呼應服裝。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光展覽的展期將至3月22日止。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光展覽的展期將至3月22日止。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光「植物園」系列（左起）的百合、鳶尾花和想像中的Togatta Kaben花以及舌頭草。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光「植物園」系列（左起）的百合、鳶尾花和想像中的Togatta Kaben花以及舌頭草。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光特展於台北華山1914文化創意產業園區展出。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光特展於台北華山1914文化創意產業園區展出。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光「植物園」系列百合花服裝作品，展現生命力。圖／ISSEY MIYAKE提供
田中一光「植物園」系列百合花服裝作品，展現生命力。圖／ISSEY MIYAKE提供

微風

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